Що буде, якщо не витягнути жало бджоли: це потрібно знати

Влітку укуси бджіл та ос аж ніяк не рідкість. Виникнути це може, якщо їсти соковитий кавун або просто на вулиці в жарку погоду. Варто знати, як надати першу медичну допомогу та що буде, якщо не витягнути жало.

Чому жалить бджола

Бджола забезпечена жалом для захисту від комах, які намагаються проникнути у вулик, але іноді бджоли можуть вжалити людину.

Зазвичай це відбувається, якщо випадково придавити її або, якщо вона потрапить до рота разом зі шматком чогось солодкого. Іноді комахи сідають на людину, відчувши на ній привабливий запах, але це не означає, що бджола налаштована агресивно.

Бджолина зброя не призначена для бою з теплокровними істотами. Жало забезпечене загнутими всередину зубчиками, які намертво застряють у шкірі людини або тварини. Вона залишає на тілі і жало, і отруйну залозу, і частину травних органів. Після цього комаха гине.

Що буде, якщо не витягнути жало

Жало бджоли містить секрет отруйних залоз, які виділяються під час жаління. Ця речовина ніби попереджає інших бджіл про небезпеку. Тоді комахи можуть почати атакувати противника, щоб захистити свої сім’ї.

У людей, які не мають алергічної реакції на бджолину отруту та не витягнули жало, на місці укусу утвориться невеличкий нарив і жало вийде саме.

Однак, якщо людина після укусу не витягне жало, то може початися сильний головний біль, нудота, висип чи набряк. У такому випадку потрібно терміново звертатися до лікаря.

До основних симптомів бджолиного укусу лікарі відносять:

гострий та пекучий біль у місці укусу

набряк і почервоніння місця укусу з білою крапкою в центрі (місце проникнення жала)

алергічну реакцію

висип по всьому тілу (кропив'янка)

кашель, утруднення дихання за типом астматичного нападу

нудоту, блювоту

Перша допомога

Перша допомога при укусі бджоли або оси залежить від кількості укусів, чутливості потерпілого до отрути та вираженості алергічної реакції.

В першу чергу необхідно оглянути місце укусу, якщо це бджола, то можна побачити в рані жало. Оса його не залишає.

Далі промити місце укусу, щоб змити бруд і залишки отрути.

Витягнути жало можна за допомогою пінцета, голки або шпильки. Якщо нічого немає під рукою, то можна спробувати дістати жало нігтями.

Продезінфікувати укус потрібно за допомогою одного з таких антисептиків:

перекис

розчин нашатирного спирту

йод

зеленка

спирт

хлоргексидин

розчин фурациліну

звичайне мило

Рану слід обробити антисептичною маззю (феністил гель, псило-бальзам) або антисептичним кремом (боро-плюс, рятувальник). При появі набряку рекомендується прийняти протиалергічний препарат (супрастин, цетрин, кларитин, тавегіл)