Що буде з автомобілем, якщо ним довгий час не користуватися

Деколи ситуація вимагає того, щоб ви залишили машину на одному місці на кілька місяців. І без особливої шкоди автомобіль може простояти від кількох місяців до пів року. Якщо вам довелося поставити машину на більш тривалий термін, будьте готові до того, що можуть виникнути проблеми.

Розрядиться акумулятор

На жаль, акумулятор в автомобіля - не вічний і тримати заряд скільки завгодно він не може. Достатньо не заводити двигун близько місяця, щоб акумулятор втратив частину заряду. А пів року - достатній термін, щоб він повністю вийшов із ладу. І тоді доведеться купувати новий.

Через тривалу відсутність заряджання ємність акумулятора може знизитися, особливо в зимовий час. І завести його буде дуже непросто. Якщо у вас автоматична КПП, завести зможете тільки шляхом заміни акумулятора.

Шини можуть спуститися

Автомобільні шини розраховані на постійну зміну точок тиску. Тому навіть коли вам здається, що ви поставили авто рівно, через місяць шини можуть просто спустити.

Тиск при простої йде на один бік, і в шинах з'являються плоскі ділянки та знижується тиск повітря. А ще можуть з'явитися грижі, які викличуть вибух покришки під час руху на великих швидкостях.

Гальма почнуть іржавіти

Достатньо залишити авто без руху на кілька тижнів або місяців, і з'явиться перша іржа. Вона почне спаювати між собою диск та колодки й це одразу призведе до погіршення ефекту гальмування.

Крім того, може з'явитися неприємний скрип, ніби хтось проводить металом по склу. Єдиний спосіб цього уникнути – виганяти авто хоча б раз на тиждень у поїздку.

Паливний насос накриється

Паливо теж не вічне, і, хоча багато хто в це не вірить, воно може зіпсуватися. Термін придатності становить від 3 до 6 місяців. Дизеля – від 6 до 12 місяців. Після цього терміну паливо стає в'язким і може забити паливний насос.

Якщо він заб'ється, паливо або не проходитиме в потрібній кількості, або просто перестане потрапляти у двигун. І ви просто не зможете завести машину.

У баку з'явиться конденсат

Через перепади температури, особливо восени та навесні, починає з'являтися конденсат. Він може потрапляти, зокрема й у бензобак. У цьому немає нічого страшного, якщо ви їздите щодня. При постійній експлуатації бензобак не встигає потрапити занадто багато вологи.

Але на простої в баку може накопичитися вода, яка погано поєднується з бензином. І паливо разом із водою потрапить у двигун, а це погіршить роботу мотора або виведе його з ладу.

Мастило почне густіти

Мастило необхідно для змащування вузлів авто – двигуна, трансмісії та інших. Коли авто регулярно експлуатується, то масло рівномірно розподіляється по вузлах і запобігає знесенню.

Але, якщо машина стоїть на місці та її довго не заводять, масло починає втрачати свої властивості та може загуснути. Це заб'є масляний насос і масло перестане надходити у двигун та трансмісію. Це призведе до перегріву та перетирання вузлів, клину поршнів та інших частин двигуна.

У вашій машині заведуть нові мешканці

В автомобілі досить різних ходів, які люблять миші, щури, комахи. Коли авто регулярно їздить, то максимум – це комарі та мухи, які влетіли до салону.

Але при довгій стоянці гризуни та комахи починають вважати авто статичним об'єктом і із задоволенням в'ють там гнізда.

Крім того, гризуни можуть застрягти у вузлах авто і там загинути, а отже, вашу машину наповнювати трупні "аромати". Ще гризуни люблять гризти проводку і це призведе до короткого замикання та пожеж.