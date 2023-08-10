Ці 4 речі батьки не повинні забороняти дитині, інакше буде багато проблем

Виховання дитини не може обходитися без обмежень. Це важливо задля формування дисципліни, аби дитина росла відповідальною. Однак існують речі, які батьки забороняти не повинні задля нормального розвитку дитини.

Про це повідомили у медичній спільноті "zdorovishirazom" в Instagram .

Вираження емоцій

Діти мають право на вираження своїх емоцій, навіть якщо це злість, розпач або смуток. Забороняючи дитині висловлювати свої почуття, можна пригнітити її психіку та спричинити більш серйозні проблеми у майбутньому.

Тому важливо аби батьки говорили з дітьми та допомагали.

Вибір друзів

Експерти кажуть, що діти мають право на вільний вибір друзів. Якщо забороняти дитині спілкуватися з тими, з ким вона хоче, то це можна призвести до соціальної ізоляції та погіршення її становища у школі та серед однолітків.

Вибір хобі та занять

Діти мають право на вільний вибір хобі та занять, які їм подобаються. Забороняючи дитині займатися чимось, можна пригнітити її творчість та самовираження.

Створення власної ідентичності

Кожна дитина має право на вільне формування своєї ідентичності. Якщо батьки будуть забороняти дитині бути собою - це спричинить проблеми з самоповагою та психічним здоровʼям.

Важливо памʼятати, що діти потребують підтримки та розуміння з боку дорослих. Замість заборон краще навчити дитину взаємодіяти з навколишнім світом і приймати усвідомлені рішення.

Чого не можна казати дітям

"Не роби цього!"

Ця, здавалося б, проста фраза може бути інтерпретована вашою дитиною зовсім інакше. Якщо ви забороняєте дитині щось не робити, вона зробить усе можливе, аби зробити навпаки.

Якщо ви хочете, щоб дитина не вчиняла того або іншого, поясніть реальну причину ваших вимог.

"Я б хотіла, щоб ти був як ..."

Кожна дитина особлива, має свої унікальні риси. Порівнюючи її з братами, сестрами або однолітками ви просите, щоб вона стала іншою.

Порівняння може змусити дитину почуватися не такою гарною, як інша дитина. Вона може подумати, що ви не цінуєте її, незалежно від того, що вона робить. Зокрема, порівняння дитини з братами або сестрами посилює між ними суперництво.

"Дай мені спокій!"

Іноді ми говоримо такі слова, відчуваючи розчарування. Але ця фраза може бути болючою для дитини: вона відчуватиме власну непотрібність.

"У твоєму віці я була відповідальнішою"

Батьки часто висловлюють розчарування через певні ситуації. Це дратує дитину і не тільки заважає їй самореалізовуватися, а й робить її невпевненою.