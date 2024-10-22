Щирість і свобода об’єднують роботи молоді: поетеса Тетяна Власова долучилася до журі конкурсу есе музею "Голоси Мирних"

Щодня надходять нові роботи від учасників з усієї України - подати свою можна до 4 листопада включно. Також у складі журі: видавець Іван Степурін, актор та ведучий Олексій Суханов та акторка, ведуча і продюсерка Даша Трегубова. Саме вони визначать найталановитіші твори.



"Помічаю, що під час повномасштабної війни багато хто відчуває в собі потребу писати - поезію, есе, прозу... Навіть ті, хто раніше ніколи цього не робив, висловлюють свої почуття і переживання саме в такій формі. Це своєрідна терапія - коли написаними словами ми можемо висловити те, що відчуваємо. І саме молодь знаходить у собі найбільше сил для озвучення на папері чи на екранах гаджетів своїх емоцій та переживань. Через це мені, чесно кажучи, навіть трохи лячно оцінювати ці твори, адже за кожним із них стоїть своя окрема історія — зворушлива або й болюча. Але головне, що об’єднує ці роботи - неймовірна щирість і свобода. Це дуже важливо", - говорить Тетяна.

До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів, студенти I-II курсів коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів та закладів професійної (професійно-технічної) освіти всіх областей України.

Подати есе можна до 4 листопада 2024 року лише через офіційну реєстраційну форму на сайті Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Переможців Конкурсу есе буде оголошено 20 грудня 2024 року. Вони отримають дипломи та подарунки: гаджети та корисні речі.

Найкращі роботи Конкурсу стануть частиною Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова - найбільшої у світі колекції історій про війну в Україні, що містить вже понад 120 тисяч живих історій з перших вуст.

Організаторами Конкурсу є Фонд Ріната Ахметова за підтримки Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" та Міністерства освіти і науки України.