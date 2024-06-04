"Щире кохання заслуговує на повагу": 5 українських зірок, які публічно підтримали ЛГБТ-спільноту

1 червня розпочався місяць прайду ЛГБТ (Pride Month), присвячений святкуванню та вшануваня пам’яті прайду лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Українські зірки вирішили нагадати у соцмережах про важливість поваги до всіх, незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

Оля Полякова

"2024 рік на вулиці! Чому ми досі тільки говоримо про рівні права замість того, щоб реально дати їх?



Поки хтось переживає, що веселка перетворить їх на геїв, людям доводиться оформлювати фіктивні шлюби з друзями. Бо тебе не пустять в реанімацію до коханої людини, не скажуть про полон чи поранення і взагалі пошлють до одного місця.

Навіть на впізнання у морг тебе не пустять, бо юридично ти коханій людині - ніхто. У час війни рівні права особливо потрібні всім громадянам нашої країни. Немає печатки в паспорті - для держави ваших стосунків не існує.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зараз у нас "зависли» два законопроєкти - №5488 та №9103. Які буквально дають дві прості речі. Перша - не можна бити людину, тому що вам не подобається, з ким він чи вона іде за руку. Друга: дозволяють оформити стосунки тим, хто хоче їх оформити. І поки їх не приймуть, будуть усі рівні, але дехто буде рівнішим", - написала співачка.

Також вона закликала підтримати збір ЛГБТ-спільноти для захисників і захисниць на Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому та Сумському напрямках..

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Анатолій Анатоліч

"Мені здається очевидно, що зараз наша країна виборює право бути і існувати.



Людям всередині нашої країни не треба виборювати це право. Право бути собою.

Любити свій дім, любити себе, любити того, ту, кого ти хочеш.



Я найяскравіший приклад того, що лякалки про те, що хтось надивиться на LGBT, і стане носити сукні і цілуватися з пацанами, це міф і абсолютна нісенітниця. Бо якби це було так, то я вже зустрічався б з Ріккі Мартіном, адже в моїй сфері мене оточує велика кількість представників LGBT.



Але ні, я люблю жінок (одну, інші просто подобаються), але з повагою ставлюся до вибору людей (окрім того, коли хтось голосував на опоблок). Всіх обійняв(дружньо)", - висловився шоумен.

Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Женя Галич

"Вже почався місяць прайду. Місяць гордості та свободи бути тим ким ти є!



З початку повномасштабного вторгнення я доєднався до лав сил оборони та на бойових зустрічав дуже різних людей, котрі пропагували різне кохання.



Щире кохання - завжди заслуговує на повагу, не важливо наскільки воно традиційне в очах суспільства.



На війні та в цивільному світі важливі лише почуття, не має різниці… чи традиційні… за своє віддали життя!", - написав співак.

MamaRikа

"Люди мають любити, як хочуть і з ким хочуть. І мають право узаконити свої почуття. Ми ж не в мезозої живемо. Вимикайте свої старорежимні налаштування. Не пишіть мені: "А якби ваш син" і т.д. - це тільки його життя, його вибір. Я любитиму його завжди. Я сама колись давала жару і це був дуже крутий досвід. І я вам скажу, не проти повторити", - поділилась Mamarika.

MamaRikа висловилася прго ЛГБТ (фото: instagram.com/mamarika_official)

Олексій Суханов

"…я підтримую прайд-місяць і, взагалі, ЛГБТК-спільноту, бо інакше і бути не може!…

…вважаю, що кожна людина має право на повагу до себе і своє гарантоване і гідне місце в рівноправному суспільстві, бо краще бути собою, ніж проживати не своє життя тільки через те, аби хтось чогось не подумав!…

плюньте на те, що кажуть чи можуть сказати/подумати!…у людини лише одне життя і його треба ПРО-ЖИ-ТИ!…особливо зараз, в наші такі трагічні часи…а якщо Вас не розуміють, то хіба це Ваша проблема?…для тих, хто ніяк не збагне є книги, розвиток, розумні люди, критичне мислення, зрештою, психіатри!", - прокоментував тьелеведучий.

Олексий Суханов про ЛГБТ (фото: instagram.com/suhanov.official)