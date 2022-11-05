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Щеплення від цих хвороб потрібно зробити всім дорослим

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Субота 05 листопада 2022 12:28
Щеплення від цих хвороб потрібно зробити всім дорослим Вакцинація захищає від ускладнеь хвороби та навіть смерті (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Батьки стежать за здоров'ям своїх дітей, відвідують профілактично лікарів і роблять малечі потрібні щеплення. Але дуже часто забувають потурбуватися й про себе.

Дорослим людям, так само як і дітям, варто відстежувати календар щеплень та вчасно їх собі робити. Адже неписане правило каже: "Здорові батьки - здорова дитина".

Які щеплення дорослим також потрібно робити опублікували на сторінці МОЗ у Facebook.

"Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов'язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень", - пишуть у МОЗ.

Які щеплення радять зробити дорослим

Гепатит B

Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві. Це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції, а саме цирозу й раку печінки. Гепатит B не лікується, а в разі зараження вимагає довічної терапії.

Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту B.

Гепатит A

Гепатит A також стосується захворювання печінки, що лікується тривалий час. В окремих випадках гепатит спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у шість місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту A і В.

Грип

Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.

Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.

Пневмокок

Пневмокок - це найпоширеніша бактеріальна пневмонія, яка виникає внаслідок ускладнень від грипу або COVID-19. Тому людям із групи ризику, а це старші за 65 та із хронічними захворюваннями варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

Менінгокок

Менінгококи - це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.

В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.

COVID-19

Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.

Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини надалі поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через п'ять місяців, друге - через чотири.

Також важливо пам'ятати, що після 16 кожні десять років необхідно вакцинуватися від дифтерії та правця. Це стосується всіх груп населення.

Щеплення від цих хвороб потрібно зробити всім дорослим

Фото: facebook.com/moz.ukr

Раніше ми розповідали, які ліки проти грипу не лікують, а просто крадуть ваші гроші.

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