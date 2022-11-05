Щеплення від цих хвороб потрібно зробити всім дорослим

Дорослим людям, так само як і дітям, варто відстежувати календар щеплень та вчасно їх собі робити. Адже неписане правило каже: "Здорові батьки - здорова дитина".

Батьки стежать за здоров'ям своїх дітей, відвідують профілактично лікарів і роблять малечі потрібні щеплення. Але дуже часто забувають потурбуватися й про себе.

Які щеплення дорослим також потрібно робити опублікували на сторінці МОЗ у Facebook .

"Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов'язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень", - пишуть у МОЗ.

Які щеплення радять зробити дорослим

Гепатит B

Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві. Це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції, а саме цирозу й раку печінки. Гепатит B не лікується, а в разі зараження вимагає довічної терапії.

Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту B.

Гепатит A

Гепатит A також стосується захворювання печінки, що лікується тривалий час. В окремих випадках гепатит спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у шість місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту A і В.

Грип

Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.

Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.

Пневмокок

Пневмокок - це найпоширеніша бактеріальна пневмонія, яка виникає внаслідок ускладнень від грипу або COVID-19. Тому людям із групи ризику, а це старші за 65 та із хронічними захворюваннями варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

Менінгокок

Менінгококи - це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.

В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.

COVID-19

Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.

Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини надалі поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через п'ять місяців, друге - через чотири.

Також важливо пам'ятати, що після 16 кожні десять років необхідно вакцинуватися від дифтерії та правця. Це стосується всіх груп населення.

Фото: facebook.com/moz.ukr