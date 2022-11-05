Прививки от этих болезней нужно сделать всем взрослым

Взрослым людям, равно как и детям, следует отслеживать календарь прививок и вовремя их себе делать. Ведь неписаное правило говорит: "Здоровые родители – здоровый ребенок".

Родители следят за здоровьем своих детей, посещают профилактически врачей и делают малышам нужные прививки. Но очень часто забывают позаботиться и о себе.

Какие прививки взрослым также нужно делать опубликовали на странице Минздрава в Facebook .

"Прежде всего каждому взрослому нужно наверстать пропущенные в детстве обязательные прививки. Поэтому, если вы не уверены, вакцинировали ли вас в детстве, обратитесь к своему семейному врачу и он разработает индивидуальный график прививок", - пишут в Минздраве.

Какие прививки советуют сделать взрослым

Гепатит B

Прививка рекомендована для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве. Это оградит от опасных последствий вирусной инфекции, а именно цирроза и рака печени. Гепатит B не лечится, а при заражении требует пожизненной терапии.

Курс вакцинации включает три прививки от гепатита B.

Гепатит A

Гепатит A также касается заболевания печени, что нужно продолжительно лечить. В отдельных случаях гепатит приводит к поражению печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и даже смерть.

Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в шесть месяцев. Можно получить комбинированную вакцину, защищающую от вирусов гепатита A и B.

Грипп

Прививку от гриппа рекомендуется делать ежегодно в начале эпидсезона. Оно обезопасит от возможных осложнений и смерти. В группе риска беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Вакцину можно приобрести за свой счет. Для медиков, беременных и сотрудников сектора безопасности вакцинация от гриппа в Украине безвозмездна.

Пневмококк

Пневмококк - это самая распространенная бактериальная пневмония, возникающая вследствие осложнений от гриппа или COVID-19. Поэтому людям из группы риска, а это старше 65 и с хроническими заболеваниями следует привиться от пневмококковой инфекции.

Менингококк

Менингококки - это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит и т.д. Менингит поражает оболочку головного и спинного мозга. Без своевременного лечения 50% случаев заканчиваются летально.

В Украине вакцины от четырех видов менингококков из 13. Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста.

COVID-19

Вакцинация от COVID-19 обезопасит от осложнений и госпитализации. Прививки безвозмездные.

Первичный курс включает в себя одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Действие вакцины в дальнейшем возобновляется благодаря бустерным прививкам: первая через пять месяцев, вторая - через четыре.

Также важно помнить, что после 16 каждые десять лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка. Это касается всех групп населения.

Фото: facebook.com/moz.ukr