Щеплення новонароджених: кому з немовлят не можна робити вакцинацію
В Україні є календар щеплень, де зазначено всі вакцинації з точними термінами їх здійснення. Кілька з них потрібно зробити буквально тільки-но немовля народилося. Проте є випадки, коли щеплення робити не можна.
Про це розповіла педіатр Анна Сєрова на своїй сторінці в Instagram.
Які щеплення дитина повинна отримати після народження
На 3-5 день після народження немовля повинне отримати щеплення БЦЖ. Це жива вакцина, яка захищає від найважчих форм туберкульозу. Однак діти, які старше п'яти днів, також можуть отримати це щеплення.
У пологовому будинку за рекомендацією ВООЗ дитина також повинна отримати щеплення від вірусного гепатиту В. Друга доза вводиться у два місяці, третя - вже в шість місяців.
Якщо мама дитини інфікована гепатитом B, тоді паралельно вводиться імуноглобулін проти гепатиту B.
"Одразу скажу, що вакцина не викликає гепатит та фізіологічна жовтяниця не є протипоказом. Важливо відзначити, що вакцина від гепатиту B є профілактикою раку печінки. А шляхів передачі цієї хвороби багато", - пояснює лікар.
В яких випадках вакцинацію робити не можна
Протипоказаннями до вакцинації новонароджених є:
- новонароджені від ВІЛ-інфікованої матері з невідомим ВІЛ-статусом
- один з членів сім'ї хворий на важку комбіновану імунну недостатність
- важкі стани дитини, якщо вона перебуває в реанімації
- особиста відмова батьків щеплювати дитину
Обов'язкові щеплення для дитини
Обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань:
- кашлюк
- дифтерія
- правець
- кір
- паротит
- краснуха
- туберкульоз
- гемофільна інфекція типу b
- поліомієліт
- гепатит B
Календар щеплень в Україні
Раніше ми розповідали про скандал, де дитину на інвалідному візку не пустили в дитячий центр.
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