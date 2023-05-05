Прививки новорожденных: кому из младенцев нельзя делать вакцинацию
В Украине есть календарь прививок, где отмечены все вакцинации с точными сроками их осуществления. Несколько из них нужно сделать буквально как только младенец родился. Однако есть случаи, когда прививки делать нельзя.
Об этом рассказала педиатр Анна Серова на своей странице в Instagram.
Какие прививки ребенок должен получить после рождения
На 3-5 день после рождения младенец должен получить прививку БЦГ. Это живая вакцина, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Однако дети старше пяти дней также могут получить эту прививку.
В роддоме по рекомендации ВОЗ ребенок также должен получить прививку от вирусного гепатита В. Вторая доза вводится в два месяца, третья - уже в шесть месяцев.
Если мама ребенка инфицирована гепатитом B, параллельно вводится иммуноглобулин против гепатита B.
"Сразу скажу, что вакцина не вызывает гепатит и физиологическая желтуха не противопоказана. Важно отметить, что вакцина от гепатита B является профилактикой рака печени. А путей передачи этой болезни много", - объясняет врач.
В каких случаях вакцинацию делать нельзя
Противопоказаниями к вакцинации новорожденных являются:
- новорожденные от ВИЧ-инфицированной матери с неизвестным ВИЧ-статусом
- один из членов семьи болен тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью
- тяжелые состояния ребенка, если он находится в реанимации
- личный отказ родителей прививать ребенка
Обязательные прививки для ребенка
Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:
- коклюш
- дифтерия
- столбняк
- корь
- паротит
- краснуха
- туберкулез
- гемофильная инфекция типа b
- полиомиелит
- гепатит B
Календарь прививок в Украине
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