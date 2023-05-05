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Прививки новорожденных: кому из младенцев нельзя делать вакцинацию

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Пятница 05 мая 2023 12:41
Прививки новорожденных: кому из младенцев нельзя делать вакцинацию Когда детям нельзя делать прививку (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине есть календарь прививок, где отмечены все вакцинации с точными сроками их осуществления. Несколько из них нужно сделать буквально как только младенец родился. Однако есть случаи, когда прививки делать нельзя.

Об этом рассказала педиатр Анна Серова на своей странице в Instagram.

Какие прививки ребенок должен получить после рождения

На 3-5 день после рождения младенец должен получить прививку БЦГ. Это живая вакцина, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Однако дети старше пяти дней также могут получить эту прививку.

В роддоме по рекомендации ВОЗ ребенок также должен получить прививку от вирусного гепатита В. Вторая доза вводится в два месяца, третья - уже в шесть месяцев.

Если мама ребенка инфицирована гепатитом B, параллельно вводится иммуноглобулин против гепатита B.

"Сразу скажу, что вакцина не вызывает гепатит и физиологическая желтуха не противопоказана. Важно отметить, что вакцина от гепатита B является профилактикой рака печени. А путей передачи этой болезни много", - объясняет врач.

В каких случаях вакцинацию делать нельзя

Противопоказаниями к вакцинации новорожденных являются:

  • новорожденные от ВИЧ-инфицированной матери с неизвестным ВИЧ-статусом
  • один из членов семьи болен тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью
  • тяжелые состояния ребенка, если он находится в реанимации
  • личный отказ родителей прививать ребенка

Обязательные прививки для ребенка

Обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:

  • коклюш
  • дифтерия
  • столбняк
  • корь
  • паротит
  • краснуха
  • туберкулез
  • гемофильная инфекция типа b
  • полиомиелит
  • гепатит B

Прививки новорожденных: кому из младенцев нельзя делать вакцинацию

Календарь прививок в Украине

Раньше мы рассказывали о скандале, где ребенка на инвалидной коляске не пустили в детский центр.

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