"Ще такого не бачив": Притула показав рекордну партію дронів. "Мавіки" вже летять на фронт

570 дронів - це рекорд

"Рекордна партія дронів для Сил Оборони заїхала - 570 одиниць. І довго на фонді не затрималась. Дрони розвозяться нашими конвоями по підрозділах згідно раніше оформлених заявок", - написав Сергій.

Він подякував всім донатерам і уточнив, що ця партія обійшлася майже в 49 мільйонів гривень.

"Такої кількості дронів в одному місці я ще не бачив, але, сподіваюсь, з вашою допомогою ця картина стане регулярною!" - додав волонтер.

Задонатити на дрони, а також дізнатися про деталі програми Дрони "Очі в небі" можна за посиланням тут.

Які дрони вдалося закупити і як вони допоможуть на війні

За словами шоумена, наш фронт поповнився 380 DJI Mavic 3, 180 DJI Mavic 3 Fly More Combo і 10 DJI Mavic 3 Cine.

Такі квадрокоптери виготовляє китайська компанія Dajiang Innovation Technology і вони можуть бути корисними для:

Розвідки

Квадрокоптер може бути використаний для отримання інформації про територію ворога та розташування військових позицій. Mavic 3 може оснащений камерою з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати докладну інформацію про ворожі об'єкти та позиції.

Підтримки бойових дій

DJI Mavic 3 можна використовувати для підтримки бойових дій, забезпечуючи зв'язок між військовими підрозділами. Крім того, він може надсилати важливу інформацію військовим.

Виявлення ворожих об'єктів

Квадрокоптер можна використовувати виявлення ворожих об'єктів: танків, броньованих транспортних засобів та іншої важкої техніки, яку ворог може підступно ховати у лісі чи інших місцях.

Знищення ворожих цілей

Завдяки камерам DJI Mavic 3 можна використовувати для наведення ракет або артилерії на ворожі позиції та цілі.