Ще не пізно. Посадіть ці культури у вересні та отримайте хороший врожай

Зазвичай у кінці серпня - на початку вересня вже закінчують збирати врожай, а не займаються посадкою. Однак є культури, які не бояться низьких температур і дозрівають за місяць-півтори.

Про те, які культури можна посадити у вересні - читайте в матеріалі Styler.

Шпинат

Ця рослина ідеально підходить для осіннього клімату. Посадка у вересні - чудова ідея, щоб мати надзвичайно корисний шпинат на столі в жовтні-листопаді. Щоб зелень дала хороший врожай, її необхідно регулярно поливати два-три рази на тиждень.

Крес-салат

Крес-салат дозріває надзвичайно швидко - за два-три тижні. Поливати необхідно раз у два-три дні, а коли часто йдуть дощі - можна не зволожувати зовсім. Відсутність поливу псує смак салату, а надмірне зволоження призводить до грибкових хвороб рослин.

Рукола

Ця рослина також легко витримує низькі температури, навіть заморозки до мінус п'ять градусів не страшні. Варто пам'ятати, що рукола не любить тінь, інакше вона втратить смакові якості. Поливати необхідно раз у два дні. Збирати врожай вже можна буде через три-чотири тижні.

Латук

Латук легко переносить прохолодну погоду, температуру 5 градусів та навіть перші заморозки. Його можна буде збирати за 30-40 днів після посадки. Якщо заморозки прийдуть раніше ніж дозріє латук, його можна буде накрити плівкою. Поливати необхідно раз у тиждень.

Кріп

Кріп може навіть дати урожай при постійних заморозках до мінус п'яти градусів. Збирати врожай вже можна через 15-20 днів. Поливати зелень необхідно раз у день, що кріп не втратив смакові якості та не пожовтів.