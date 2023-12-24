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Ще одна втрата. На війні проти Росії загинув відомий український актор

Неділя 24 грудня 2023 14:52
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Ще одна втрата. На війні проти Росії загинув відомий український актор Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)
Автор: Іванна Пашкевич

Вчора, 23 грудня, на фронті, виконуючи бойове завдання, загинув український актор Богдан Колесник. Йому було всього 36 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку кастинг-директорки Алли Самойленко.

Що відомо про військового

Народився артист у Кривому Розі, а навчався у Київському театральному університеті імені Карпенка-Карого.

Ще одна втрата. На війні проти Росії загинув відомий український актор

Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)

Пізніше його талант стали помічати, тож він побудував успішну кар’єру.

Найбільше Колесник запам'ятався за ролями у таких серіалах, як "СуперКопи", "Опер за викликом", "Топтун", "Маестро" та "Виходьте без дзвінка".

Коли почалася велика війна, Богдан добровільно вступив до лав тероборони, а вже звідти потрапив на передову, де і обірвалося його життя.

Ще одна втрата. На війні проти Росії загинув відомий український актор

Богдан Колесник (фото: facebook.com/tibaldd)

"Загинув актор Богдан Колесник", - повідомила про смерть актора Самойленко.

Трагічну новину також підтвердила кухонній керівник Театру "Особистості" Марія Писаренко.

"Це просто не день... а... немає слів! На фронті загинув актор Богдан Колесник. Який також працював колись у Театр "Особистості", - написала вона.

36-річного захисника не дочекалися вдома дружина та донечка.

Ще одна втрата. На війні проти Росії загинув відомий український актор

Богдан Колесник з родиною (фото: facebook.com/tibaldd)

Нещодавно ми також розповідали, що в автокатастрофі загинув молодий український актор.

Також ми писали, що помер відомий перекладач та творець українського "Гобіта" Олександр Мокровольський.

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