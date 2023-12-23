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В автокатастрофі загинув молодий український актор

Субота 23 грудня 2023 18:01
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В автокатастрофі загинув молодий український актор Роман Новак (фото: сайт Молодого театру)
Автор: Іванна Пашкевич

В автокатастрофі загинув 24-річний український актор Роман Новак. Він грав у Молодому театрі у Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Молодого театру.

Деталі трагедії

Повідомляється, що разом із Романом в аварії загинув його брат. Вони їхали до матері.

В автокатастрофі загинув молодий український актор

Роман Новак (фото: сайт Молодого театру)

"Друзі, велике горе в родині Молодого театру. В автокатастрофі обірвалося життя нашого дорогого Романа Новака. Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам’ять талановитому акторові й нашому другу!" - йдеться у дописі.

Зазначимо, що попри юний вік, актор встиг зіграти у багатьох спектаклях Молодого театру у Києві.

В його арсеналі є ролі у таких спектаклях, як "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Осінній блюз", "Підступство та кохання", "Саломея", "Сон літньої ночі", "Хомо ферус, або сука-любов!", "Цап-ка-цап", "Шинель".

В автокатастрофі загинув молодий український актор

Роман Новак (фото: сайт Молодого театру)

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