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"Щаслива бути поряд". Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем

Вівторок 28 травня 2024 15:06
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"Щаслива бути поряд". Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Міка Ньютон поділилася з прихильниками рідкісними кадрами з чоловіком-американцем Крісом Саавердою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Подружжя святкує річницю стосунків

Так, у своїх stories артистка привітала коханого з їхньою 10-ю річницею стосунків і показала спільні романтичні фото.

"Вітаю нас з ювілеєм! Ми стільки всього пережили за ці роки! Я так люблю тебе і щаслива бути поряд!", - звернулася до обранця співачка.

&quot;Щаслива бути поряд&quot;. Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем

&quot;Щаслива бути поряд&quot;. Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем&quot;Щаслива бути поряд&quot;. Міка Ньютон показала рідкісні кадри з чоловіком-американцем

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, Міка Ньютон вийшла заміж за Кріса у 2018 році. Пара познайомилася у продуктовій крамниці, і чоловік рік вмовляв її сходити на побачення.

За чотири місяці після першого побачення Сааведра запросив її в кіно, а незабаром зробив пропозицію.

Нещодавно дружина Євгена Кота зачарувала знімками з нової фотосесії.

Також ведуча "Єдиних новин" похрестила 6-місячну доньку Агату і вперше показала її обличчя.

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