Шашлик із цього м'яса вийде найсмачнішим і найсоковитішим: беріть на замітку

Найкраще та найгірше м'ясо для приготування

Найчастіше шашлик готують зі свинини, і не дарма. Тоді він виходить соковитим, м'яким і смачним. Крім того, свинина містить багато жил, що робить м'ясо неперевершеним.

Ідеально підходять такі частини: вирізка, ребра, корейка. З інших частин також можна приготувати шашлик, але маринувати їх доведеться довше.

А от не найкращим варіантом для шашлику м'ясники вважають яловичину. Цей вид м'яса є досить жорстким, і тому перед приготуванням його потрібно тривалий час марнувати.

Якщо ваш вибір припав все-таки на яловичину, то найкраще обирати філе, грудну або задню частину.

Парне, холодне чи заморожене м'ясо?

Брати м'ясну сировину майже відразу після забою точно не варто, тому що воно не вважається їстівним і буде досить жорстким. Найоптимальнішим варіантом є охолоджена свинина або інший вид м'яса.

Заморожене м'ясо також підходить для приготування шашлику, але воно не повинне піддаватися повторному заморожуванню, інакше страва буде дуже жорсткою.

Як визначити свіже та молоде м'ясо

Звертайте увагу на такі критерії:

відсутність на м'ясі крові, слизу і будь-якої рідини

рівність кожного шматка

яскраво-червоний колір

верхня частина не липка та трохи зволожена верхня частина

прозорість м'ясного соку

приємний запах

Молоде м'ясо повинне легко рватися, якщо відрізати тонкий шматок, мати світлий відтінок і не жорсткі м'язові волокна.