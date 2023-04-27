Шашлик із цього м'яса вийде найсмачнішим і найсоковитішим: беріть на замітку

Розпочинається сезон зустрічей із друзями на природі, де без шматка соковитого смачного шашлику нікуди. Проте часто може виникати нерозуміння, з якого виду м'яса шашлик справді вийде найсмачнішим.
Яке м'ясо варто обирати для шашлику - читайте нижче в матеріалі Styler.
Найчастіше шашлик готують зі свинини, і не дарма. Тоді він виходить соковитим, м'яким і смачним. Крім того, свинина містить багато жил, що робить м'ясо неперевершеним.
Ідеально підходять такі частини: вирізка, ребра, корейка. З інших частин також можна приготувати шашлик, але маринувати їх доведеться довше.
А от не найкращим варіантом для шашлику м'ясники вважають яловичину. Цей вид м'яса є досить жорстким, і тому перед приготуванням його потрібно тривалий час марнувати.
Якщо ваш вибір припав все-таки на яловичину, то найкраще обирати філе, грудну або задню частину.
Брати м'ясну сировину майже відразу після забою точно не варто, тому що воно не вважається їстівним і буде досить жорстким. Найоптимальнішим варіантом є охолоджена свинина або інший вид м'яса.
Заморожене м'ясо також підходить для приготування шашлику, але воно не повинне піддаватися повторному заморожуванню, інакше страва буде дуже жорсткою.
Звертайте увагу на такі критерії:
Молоде м'ясо повинне легко рватися, якщо відрізати тонкий шматок, мати світлий відтінок і не жорсткі м'язові волокна.
Раніше ми розповідали, яке м'ясо є найбільшим корисним для шашлику.
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