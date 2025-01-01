"Шантарам" та "Код да Вінчі" наживо: 5 подорожей по локаціях з улюблених фільмів

Місця, де розгортаються важливі події в улюблених книжках і фільмах, іноді стають такими ж яскравими персонажами, як і самі герої. Вони ніби оживають, даруючи нам можливість зануритися в атмосферу, яку ми так любимо.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про місця, які стали знаковими завдяки літературним і кінематографічним творам.
Париж - це не тільки місто для романтичних прогулянок, а й місце, де зберігаються найглибші таємниці людства. У книзі та фільмі «Код да Вінчі» це місто стає полем для розгадки загадок, що зберігаються століттями. Ось чому, якщо ви хочете відчути цей незвичайний Париж, краще відправитися на екскурсію, слідуючи за підказками, залишеними в Луврі.
Що можна побачити у Парижі:
Індійські острови, що стали основною локацією фільму «Пляж», захоплюють своїми пейзажами і залишають незабутні враження. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче не тільки відпочити, а й дослідити безмежну красу природи. Важливо пам'ятати, що місця, які ви побачите, не обов'язково будуть такими, як у фільмі, але їхня магія все одно буде справжньою.
Що робити в Таїланді:
Затишні, але небезпечні вулиці Мумбаї, де відбуваються захоплюючі пригоди головного героя книги "Шантарам", надають неповторну атмосферу для тих, хто хоче зануритись у місцеве життя. І хоча більша частина фільму була знята в Австралії, дух Індії живе у кожній сцені. Це місце ідеальне для тих, хто хоче побачити інший бік світу, сповнений загадок і пригод.
Що подивитись у Мумбаї:
Нью-Йорк - це не просто місто. Це велика сцена для тих, хто шукає своє місце в світі, як і герої серіалу "Секс в великому місті". Якщо ви хочете відчути цей особливий стиль, вам варто побувати у місцях, що стали частиною сюжету, і не забути про маленькі деталі, які роблять це місто таким неповторним.
Що робити в Нью-Йорку:
Лондон, як і місто в книгах Майкла Бонда, має свій особливий колорит і атмосферу, що збуджує цікавість до кожного куточка. Якщо ви подорожуєте з дітьми або просто хочете відчути себе частиною цієї милої історії, знайдіть час для відвідування місць, що стали культовими завдяки Паддінгтону.
Що побачити в Лондоні:
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