Шальные 90-е? В одесском ресторане произошла драка со стрельбой

В одном из одесских ресторанов произошла драка со стрельбой. В заведение пришли парни и вели себя неадекватно. Персонал рассказал, что они были под действиями наркотиков или пьяные. В обслуживании им отказали и тогда те подняли скандал.

Как сообщили в ГУНП Одесской области, словесной перепалкой молодые люди не ограничились, они бросились с кулаками на охранника. Сотрудник совершил выстрел из стартового пистолета и парни быстро скрылись на автомобиле BMW. К счастью, никто из клиентов ресторана не пострадал.

Полиция быстро вышла на след дебоширов. Молодые люди оказались жителями Кавказа. Теперь им светит до пяти лет за решеткой.

"Трем фигурантам, которые оказались жителями Закавказья в возрасте от 25-ти до 30-ти лет, инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. За содеянное мужчинам грозит лишения свободы на срок до пяти лет ", - рассказал начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.

В Одессе произошла потасовка в ресторане

Как мы писали немного ранее, в Одессе произошла драка в ресторане с участием американских легионеров баскетбольного клуба "Одесса". Спортсмены принялись выяснять отношения с посетителями при помощи кулаков, и в результате одному из них разбили голову, а баскетболисту-"боксеру" распылили слезоточивый газ из баллончика в лицо.