"Шакалячий експрес": Остапчук наїхав на Єфросиніну і Дурнєва, які критикують його за "10 з 10"

Через це у соцмережах висміюють ведучого. Зокрема, Маша Єфросиніна написала "Де хочу, там і голю себе". А Дантес навіть запостив гумористичну пісеньку із закликом жінок не голити ноги.

Скандал із шоуменом Володимиром Остапчуком продовжує набирати обертів. Зіркові українці жорстко висловлюються щодо позиції ведучого про те, що "жінка, яка не голить ноги, не може бути на 10/10". Відповідну "заяву" він зробив нещодавно під час свого шоу "Мекнув - питайте".

Остапчук теж не забарився із відповіддю артистам й опублікував жорсткий пост у себе на сторінці в Instagram .

Яка відповідь Остапчука

"Шановні "колеги", як же я обожнюю обговорювати з вами серйозні проблеми. Поговоримо про ваші? Бо зловтішатися й на цьому підвищувати свій рейтинг за рахунок мене, ви вмієте, але про себе так часто забуваєте, на жаль. Так не можна, ви в себе одні, тому говоріть більше про себе, а не інших", - написав Володимир.

У пості він згадав зірок, які його розкритикували за скандальну фразу у сторону жінок.

"Доросла дівчинко, а чи не ви казали, що чоловік обов’язково має більше заробляти? Чи хлопці не подивляться шоу й не почнуть комплексувати через те, що якщо мало заробляють, то їх жінка буде у цьому докоряти й обговорювати? Як у вашому випадку - на всю країну. Ніхто ж нікому нічого не зобов’язаний? Чи вам можна пару порад роздати?" - дорікнув Маші Єфросиніній Остапчук.

Дружина встала на захист Остапчука

Напередодні Володимир Дантес записав сатиричну пісеньку про висловлювання Остапчука, тому співаку також дісталось від ведучого.

"Чуєш мене, чуєш, а що то була за історія пів року тому про "У мене дитяча травма від неголених ніг вчительки" та "Волосся під пахвами - це не прикольно, це смердить"? Слово "перевзуватися" вам про щось говорить?" - написав ведучий, звертаючись до Дантеса.

Дружина Остапчука - Катерина Полтавська вступилася за свого чоловіка у соцмережах. Вона поділилася у соцмережах відео з Дантесом, аби нагадати йому, що й "він не святий" і не забував про це, перш ніж "зловтішатися над іншими".

Дружина Остапчука вступилася за чоловіка і захищає його у соцмережах (скриншот)

Також Остапчук "пройшовся" і по Олексію Дурнєву, який його розкритикував за слова "10 з 10".

"Льош, а що по твоїх оцінках дівчат, як "Тупа піз*а"? До повномасштабної війни ти у своєму шоу кожну другу нашу дівчину, так називав, а зараз, до речі, для чогось тягнеш в інфопростір росіян. Навіщо будувати на них контент? Щоб ми ніколи про них не забули?" - звернувся до Дурнєва Остапчук.

Він додав, що згадані зірки вміло його "засипають" брудом.

"Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні зас*рати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі - аж страшно. Але мені дуже приємно, що моя особиста думка й мої особисті вподобання настільки важливі для кожного з вас. А судді хто? Шакалячий експрес відправляється зі станції "Небесна канцелярія" - усім приготуватися", - написав Володимир.