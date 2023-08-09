"Шакалячий экспресс": Остапчук наехал на Ефросинину и Дурнева, критикующих его за "10 из 10"

Из-за этого в соцсетях высмеивают ведущего. В частности, Маша Ефросинина написала "Где хочу, там и брею себя". А Дантес даже запостил юмористическую песенку с призывом женщин не брить ноги.

Скандал с шоуменом Владимиром Остапчуком продолжает набирать обороты. Звездные украинцы жестко высказываются о позиции ведущего о том, что "женщина, которая не бреет ноги, не может быть на 10/10". Соответствующее "заявление" он сделал недавно во время своего шоу "Мекнув - питайте".

Остапчук тоже не замедлил с ответом артистам и опубликовал жесткий пост у себя на странице в Instagram .

Какой ответ Остапчука

"Уважаемые "коллеги", как же я обожаю обсуждать с вами серьезные проблемы. Поговорим о ваших? Потому что злорадствовать и на этом повышать свой рейтинг за счет меня, вы умеете, но о себе так часто забываете, к сожалению. Так нельзя, вы у себя одни, поэтому говорите больше о себе, а не о других", - написал Владимир.

В посте он вспомнил звезд, которые его раскритиковали за скандальную фразу в сторону женщин.

"Взрослая девочка, а не вы ли говорили, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать? Или ребята не посмотрят шоу и не начнут комплексовать из-за того, что если мало зарабатывают, то их женщина будет упрекать за это и обсуждать? Как в вашем случае - на всю страну. Никто же никому ничего не обязан? Можно ли пару советов раздать?" - упрекнул Машу Ефросинину Остапчук.

Жена встала на защиту Остапчука

Накануне Владимир Дантес записал сатирическую песенку о высказываниях Остапчука, поэтому певцу также досталось от ведущего.

"Слышишь меня, слышишь, а что была за история пол года назад о "У меня детская травма от небритых ног учительницы" и "Волосы под мышками - это не прикольно, это воняет"? Слово "переобуваться" вам о чем-то говорит?" - написал ведущий, обращаясь к Дантесу.

Жена Остапчука - Екатерина Полтавская вступилась за своего мужа в соцсетях. Она поделилась в соцсетях видео с Дантесом, чтобы напомнить ему, что и "он не святой" и не забывал об этом, прежде чем "злорадствовать над другими".

Жена Остапчука вступилась за мужа и защищает его в соцсетях (скриншот)

Также Остапчук "прошёлся" и по Алексею Дурневу, который его раскритиковал за слова "10 из 10".

"Лешь, а что по твоим оценкам девушек, как "Тупа піз*а"? К полномасштабной войне ты в своем шоу каждую вторую нашу девушку, так называл, а сейчас, кстати, зачем-то тянешь в инфопространство россиян. Зачем строить на них контент? Чтобы мы никогда о них не забыли?" - обратился к Дурневу Остапчук.

Он добавил, что упомянутые звезды умело его "засыпают" грязью.

"Вы все 10 из 10 в своем умении зас*рать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые - даже страшно. Но мне очень приятно, что мое личное мнение и мои личные предпочтения настолько важны для каждого из вас. А судьи кто? Шакалячий экспресс отправляется со станции "Небесная канцелярия" - всем приготовиться", - написал Владимир.