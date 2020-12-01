"Шахтер" снова в Донецке: в "ДНР" сообщили о возвращении футбольного клуба

В "ДНР" заявили о возвращении футбольного клуба "Шахтер" (коллаж: РБК-Украина)

В "ДНР" рассказали о возвращении ФК "Шахтер" в Донецк

В оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат "ДНР". В состав клуба вошли лучшие выпускники местных футбольных школ.

В своем первом матче "Шахтер" сыграл вничью с "Горняком" из Комсомольска. Генеральный директор команды Руслан Чередников заявил, что это тот "Шахтер", который был еще при СССР. Об этом сообщает местное издание "Донбасс-сегодня".

"Это бренд нашей республики, это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть - наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", - подчеркнул Чередников.

Стоит отметить, что данный футбольный клуб не имеет никакого отношения к "Шахтеру", который выступает в украинской Премьер-лиге.

В "ДНР" заявили о возвращении футбольного клуба "Шахтер" (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

Да уж, в моем детстве, во дворе ребята тоже делились на команды представляя, что они "Манчестер Юнайтед" или "Челси". Ну что, пусть пофантазируют что они тот самый "Шахтер";

Как раз будут играть с сельскими командами Ростовской области;

Посмеялся от души. У "ДНР" нет будущего. У футболистов там нет будущего. У людей там нет будущего;

Ахаха, посмеялся. Вообще, конечно, жалко людей, что там живут и уехать никуда не могут. Смешные потуги этих маргиналов, что живут без банков, магазинов и перспектив цивилизации, пока кучка наемников под присмотром РФ терроризируют все население, ничего там не светит. Что еще раз доказывает, свою армию нужно кормить, иначе чужую придется. Крым и Донбасс тому яркий пример.

Напомним, боевикам "ДНР" вкололи российскую вакцину от COVID-19, после чего больше половины заболели.

Ранее в "ДНР" опозорились очередным "прогрессом".