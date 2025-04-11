"Шахтар" розгромив черкаський ЛНЗ на виїзді (відео)

Як проходив поєдинок

Гірники зі старту почали активно тиснути свого суперника і вже на 7 хвилині матчу Марлон Гомес забив з передачі Артема Бондаренка. Вже через 4 хвилини "Шахтар" подвоїв перевагу завдяки автоголу Айді Дайко.



На 20 хвилині Марлон Гомес оформив дубль та довів рахунок до розгромного, а на 33 ЛНЗ відзначилося першим мʼячем, але його не було зараховано - офсайд.



У другому таймі активність команд дещо вщухла, оскільки рахунок дозволяв "Шахтарю" грати спокійніше, а черкащани не могли відігратися через велику різницю голів. Проте, на 86 хвилині косовар Хайдін Саліху, який вийшов на заміну у перерві відіграв один гол, а на 90+3 Лассіна Траоре з "Шахтаря" поставив крапку у матчі. У підсумку 1-4.

Інші матчі 24 туру УПЛ

Крім поєдинку "Шахтаря" в 24 турі відбудеться чимало інших поєдинків.

Субота, 12 квітня

13:00, "Кривбас" – "Динамо"

15:30, "Рух" – "Олександрія"

18:00, "Оболонь" – "Чорноморець"

Неділя, 13 квітня

13:00, "Ворскла" – "Полісся"

15:30, "Лівий Берег" – "Колос"

18:00, "Зоря" – "Верес"

Понеділок, 14 квітня

15:30, "Інгулець" – "Карпати"

Прямі трансляції матчів УПЛ доступні на UPL TV.