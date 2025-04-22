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Шахтар ДТЕК, який воював у Маріуполі, повернувся з російського полону

Шахтар ДТЕК, який воював у Маріуполі, повернувся з російського полону (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

З російського полону повернувся шахтар компанії ДТЕК, який є одним із захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення компанії.

"Шахтар ШУ Першотравенське повернувся додому з російського полону. Напередодні Великодня-2025 відбувся один з найбільших обмінів полонених українських військових. Серед 277 звільнених захисників додому повернувся й наш колега - Владислав Половий", - йдеться в ньому.

Зазначається, що Половий працював учнем підземного гірника, а в 2020 році долучився до лав 36-ї бригади, яка захищала Маріуполь.

Також з полону було звільнено Дмитра Тіщенко з бригади "Азов". Він не був працівником ШУ Першотравенське, але його мати 14 років відпрацювала на шахтоуправління дільничним геологом.

"Колектив ШУ Першотравенське поділяє неймовірну радість разом з родинами, друзями та односельцями. Віримо в ЗСУ! Віримо в Перемогу України!", - підсумували в повідомленні.

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МаріупольДТЕК