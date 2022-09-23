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Шахраї замаскували фішинговий сайт під ПриватБанк і крадуть гроші з карт: яка схема

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П'ятниця 23 вересня 2022 22:49
Шахраї замаскували фішинговий сайт під ПриватБанк і крадуть гроші з карт: яка схема Колаж РБК-Україна: ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв
Автор: Володимир Костирін

Шахраї, прикриваючись ім'ям ПриватБанку та під виглядом благодійної програми держбанку, виманюють дані довірливих громадян, після чого крадуть кошти з рахунків своїх жертв.

Про чергову схему зловмисників 23 вересня попередили фахівці ПриватБанку на Telegram-каналі.

Так, інтернет-злочинці створили фішинговий сайт, що імітує "приватівський", де використано дизайн та логотипи банку.

Цей фейковий ресурс для виманювання в українців логіну та паролю входу в електронний банк "маскується" під програми виплат громадянам, а саме сайт благодійної програми банку та Приват24.

"ПриватБанк попереджає про велику небезпеку введення персональної інформації, даних карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах. Отримані шахраями дані використовуються для викрадення грошей з рахунків", - йдеться у заяві.

Шахраї замаскували фішинговий сайт під ПриватБанк і крадуть гроші з карт: яка схема

Шахраї створили фішинговий сайт, який "маскується" під ПриватБанк (фото: t.me/PrivatBank_insider)

Також у банку дали рекомендації, як не стати жертвою шахраїв та не втратити свої кошти:

  • інформацію про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщено виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подання заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та додаток "Дія"
  • не переходьте за сумнівними посиланнями,
  • завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700.

Нагадаємо, раніше влітку ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів.

Також ми писали перед тим, що зловмисники обкрадають українців під виглядом "єПідтримки" та розповідали, як розрізнити обман.

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ПриватБанк мошенническая схема
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