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Сезон штрафів розпочався. Українцям нагадали, за яке порушення можна "влетіти" на гроші

Четвер 28 березня 2024 07:37
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Сезон штрафів розпочався. Українцям нагадали, за яке порушення можна "влетіти" на гроші За спричинення пожежі у лісі передбачений штраф (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українцям нагадали, що у разі спричинення пожежі у лісі порушнику загрожує штраф і навіть, за певних умов, покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Як уникнути лісових пожеж

"Березень, а в деяких місцях вже горять поля, луки, заплави. Відносно суха й тепла погода вкупі з людською байдужістю, безвідповідальністю, а то й злочинною недбалістю призводить до масштабних пожеж", - пишуть працівники заповідника.

Полум’я за лічені хвилини може знищити чи пошкодити лісові насадження, перекинутись на житлові будинки. А найстрашніше, що через пожежі гинуть дикі тварини, птахи, комахи. Звісно, можуть постраждати і люди.

"Територія Чорнобильського заповідника - це здебільшого ліси та перелоги з сухими травами. Розведення багать, випалювання трав’янистої рослинності поблизу них - особливо небезпечне, адже через сильні вітри вогонь швидко поширюється на лісові масиви", - кажуть фахівці.

Вони закликають українців бути пильними й відповідальними.

"Не розводьте багать у невстановлених місцях і не випалюйте суху траву", - просять у працівники заповідника.

Також вони зазначають, що лісосмуги, ліси та поля можуть бути заміновані або містити вибухонебезпечні предмети.

"Закликаємо обмежити відвідування місцевостей, які не були розміновані підрозділами ДСНС", - радять експерти.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Штраф за порушення Правил пожежної безпеки в лісах складає від 1 530 до 4 590 гривень.

Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 800 до 153 000 гривень, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте 101.

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Раніше ми писали про те, за яке порушення весною доведеться заплатити чималий штраф.

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