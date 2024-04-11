Сезон у розпалі. Кому категорично не можна їсти редиску, щоб не нашкодити здоров'ю

Кому не можна їсти редиску попри її корисні властивості - знають не всі. Оскільки сезон цього по-справжньому весняного овочу у розпалі, пропонуємо уточнити - кому його краще не їсти, аби не нашкодити здоров'ю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AgroNews, ToNeTo, Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна редиска, кому варто відмовитись від її вживання, а також як вибрати найкращі коренеплоди.

Чим корисна редиска

Редиска містить велику кількість корисних речовин, необхідних організму людини для профілактики весняного авітамінозу - калій, кальцій, магній, залізо, йод, фосфор, вітамін С, фітонциди, природній інсулін та клітковину тощо.

В цілому, за словами експертів, редиска:

зміцнює імунну систему та допомагає боротися з вірусними захворюваннями

зміцнює серцево-судинну систему (сприяє зниженню артеріального тиску та допомагає поліпшити кровообіг)

сприяє синтезу колагену в організмі

регулює метаболізм

забезпечує організм необхідним білком, який захищає від атеросклерозу

добре впливає на здоров'я печінки (має детоксифікувальні властивості й виводить із крові токсини)

допомагає від інфекцій сечовивідних шляхів (має сечогінні властивості та натуральним чином збільшує вироблення сечі)

є потужним антибактеріальним засобом (допомагає боротися з інфекціями та захищає нирки)

стабілізує рівень цукру

сприяє нормальній роботі підшлункової залози

сприяє схудненню (хоча містить при цьому велику кількість поживних компонентів)

корисна для вагітних (містить багато фолієвої кислоти, яка є вкрай необхідною для правильного розвитку плоду)

Кому не можна їсти редиску

Попри величезну кількість корисних речовин, декому редиску краще не їсти, щоб поберегти здоров'я або ж не погіршити вже наявні в організмі проблеми.

Йдеться передусім про дискомфорт у кишківнику. Тому абсолютно всім дієтологи радять не вживати редиску щодня й у великій кількості.

Не радять їсти цей овоч взагалі тим людям, які мають:

схильність до печії

гастрит із підвищеним виробленням шлункового соку

гострий панкреатит і виразкову хворобу

кишковий коліт

захворювання щитовидної залози

Крім того, не радять вживати редиску жінкам, які мають дітей на грудному вигодовуванні.

Як вибрати найкращу редиску

Для того, щоб редиска була смачною та корисною, вибирати її радять уважно. До того, як купувати цей овоч, варто звернути увагу на зовнішній вигляд:

плоди мають бути гладкі, тверді, без тріщин і чорних плям (вони свідчать про те, що редиска вже починає псуватися)

бадилля (зелень) редиски має бути із соковитим зеленим листям

Для того, щоб позбутися можливих шкідливих речовин, дехто радить також перед вживанням замочити редиску на пів години у солоній воді.