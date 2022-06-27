Сезон в разгаре! Как приготовить вкусное варенье из черешни с лимоном и мятой

Сезон черешни в разгаре! Сейчас самое время есть черешню килограммами, но что делать, если ее слишком много? А если она еще и портится? Кстати, красная (или иногда ее называют черная) черешня всегда портится быстрее желтой.

Поэтому именно из нее стоит приготовить вкусное варенье на зиму! Вы можете и желтую использовать, также будет вкусно, просто внешне будет выглядеть иначе.