Сезон апельсинів у розпалі. Кому категорично не можна їсти популярний фрукт

З приходом зими апельсини традиційно стають одним із найпопулярніших фруктів на столі. Їх люблять за соковитість, яскравий смак і високу кількість вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет. Проте не всім апельсини корисні, і в деяких випадках вони можуть навіть зашкодити.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому категорично не можна їсти апельсини.
Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Апельсини містять велику кількість кислоти, що може подразнювати слизову оболонку шлунка. Це небезпечно для тих, хто страждає від гастриту, виразки шлунка або рефлюксу.
Алергікам
Цитрусові фрукти, включаючи апельсини, є сильними алергенами. Якщо у вас є схильність до алергічних реакцій, слід бути обережними: можливі висипання, свербіж або навіть анафілаксія.
Людям із цукровим діабетом.
Хоча апельсини мають відносно низький глікемічний індекс, їх надмірне споживання може підвищити рівень цукру в крові через природні фруктові цукри.
При підвищеній кислотності організму
Апельсини можуть посилити дисбаланс кислотно-лужного середовища, що може призвести до дискомфорту або проблем зі здоров’ям.
Людям із чутливими зубами
Кислота в апельсинах може послаблювати зубну емаль, викликаючи біль і підвищену чутливість.
Якщо у вас немає медичних протипоказань, апельсини можуть стати чудовим джерелом вітамінів і покращити настрій у холодну пору року. Однак завжди краще прислухатися до свого організму та, за потреби, консультуватися з лікарем.
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В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, Health, Nutrients.