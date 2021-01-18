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Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений: они были всегда

Понедельник 18 января 2021 15:26
Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений: они были всегда
Сейсмолог рассказал про землетрясения в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время в Украине стали фиксировать все больше землетрясений. Стоит ли после этого волноваться украинцам рассказал заведующий отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергей Вербицкий.

"С одной стороны, это аномалия, а с другой стороны, как только начали развиваться сейсмические наблюдения, расширяться сети, таких аномалий почему-то начало появляться достаточно много. То есть якобы статистически увеличилось количество землетрясений. Это шутка", - сообщил Вербицкий в интервью "НВ".

По его словам, действительно в нашей стране начали регистрировать все больше подземных толчков.

"Но мы действительно начали регистрировать больше малых землетрясений, которые прежде не регистрировались. И вот появились землетрясения и у Львова, и у Новоднестровска, и в Кривом Роге. Следовательно, такие землетрясения, оказывается, есть и на платформенной части Украины, хотя когда-то считалось, что она асейсмичная. Оказывается, это не так", - рассказал сейсмолог.

Эксперт объяснил, откуда возникают эти землетрясения.

"Оказалось, что они все время были. Просто их никогда не фиксировали, в статистику они не входили. Но это тектоника, это движение тектонических плит, земля дышит, живет. Такие вещи происходят все время. Просто мы сейчас стали это фиксировать. Хорватские землетрясения тоже есть тектоническими. Движется плита в Хорватии - значит, она будет и здесь где-то двигаться. Хотя и напрямую не скажешь, что они связаны", - рассказал специалист.

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, что Украину ждут сильные осадки и сильные штормовые явления,

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