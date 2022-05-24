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Где сейчас Зи Фаамелу (экс-Борис Апрель), которая убежала из Украины, переплыв Дунай

Где сейчас Зи Фаамелу (экс-Борис Апрель) и как ей удалось покинуть Украину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица-трансгендер Зи Фаамелу (в прошлом - Зианджа или Борис Апрель) сейчас находится в Европе.

Известно, что в начале апреля артистка пыталась покинуть Украину из-за военных действий. Но выпускать ее не торопились, так как по документам она все еще - мужчина призывного возраста.

Где сейчас находится Зи Фаамелу и как ей удалось покинуть Украину - читайте в материале ниже.

До 2018 года Борис Апрель (настоящее имя - Борис Максимович Круглов) из города Черноморское в Крыму был простым молодым исполнителем, который прогремел на нескольких талант-шоу.

В 2018 году Борис Апрель официально сообщил, что теперь он трансгендерная девушка по имени Зианджа. В 2014 он провел операцию по коррекции пола.

А позже Зианджа еще раз сменила имя и теперь она - Зи Фаамелу. Как объясняла певица-трансгендер, свою личность во время жизни в Киеве приходилось тщательно скрывать, так как угрожала опасность.

Фото: instagram.com/zifaamelu

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Зи пришлось совсем туго, так как ее преследованием занялось и украинское правительство. Оказалось, что ее пытались заставить служить в украинской армии. И единственным способом спасти свою жизнь стало решение покинуть Украину.

Она вместе с другими соотечественниками попала на границу с ЕС, но выехать из страны не смогла - в ее документах не был изменен пол и Зи Фаамелу все еще считалась мужчиной призывного возраста. Она не подготовила необходимые документы и не придерживалась процедуры.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Певица сначала высказала претензии и упреки правительству, а потом нашла другой выход - она покинула страну нелегально. Она переплыла ночью через реку Дунай в Румынию, где оказалась в центре беженцев. А оттуда отправилась в Германию, где ее приютили в немецкой семье.

Фото: instagram.com/zifaamelu

В описании своих приключений Зи Фаамелу рассказала, что ее якобы преследовали солдаты и они скорее всего арестовали мужчину, который помог ей перебраться вплавь по реке. Однако в своих постах артистка высказала признательность и благодарность украинской армии, которая сейчас защищает ее страну.

Сейчас Зи Фаамелу собирается начать свою жизнь и карьеру с нуля в Германии. Она уже посетила Турин в Италии и приняла участие в нескольких ЛГБТ-акциях.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-Зианджа обвинила Могилевскую в унижениях.

А также рассказывали о том, как менялась звезда-трансгендер - от Бориса Апреля до Зианджи.

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ЗианджатрансгендерБорис Апрель