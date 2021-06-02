Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: "такие ремонты нужны в домах для сирот"

В Качановской исправительной колонии для женщин в Харьковской области провели ремонт камер. Теперь они выглядят обновленными и чистыми.

Их фото показал у себя на странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Качановская колония №54 (женская), здесь не просто хороший ремонт в стандартной сдержанной цветовой гамме, но и попытка дать немного индивидуального пространства через перегородки", - написал министр.

Отметим, что ремонт выполнен на средства спецфонда, наполненного в результате труда осужденных. Средства налогоплательщиков не тратились, отметил Малюська.

В женской колонии сделали ремонт камер (фото: Денис Малюська/Facebook)

В комментариях пользователи отреагировали на ремонт камер.