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Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: "такие ремонты нужны в домах для сирот"

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Среда 02 июня 2021 21:58
Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: "такие ремонты нужны в домах для сирот" Министр юстиции показал камеры в женской колонии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Качановской исправительной колонии для женщин в Харьковской области провели ремонт камер. Теперь они выглядят обновленными и чистыми.

Их фото показал у себя на странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Качановская колония №54 (женская), здесь не просто хороший ремонт в стандартной сдержанной цветовой гамме, но и попытка дать немного индивидуального пространства через перегородки", - написал министр.

Отметим, что ремонт выполнен на средства спецфонда, наполненного в результате труда осужденных. Средства налогоплательщиков не тратились, отметил Малюська.

Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: &quot;такие ремонты нужны в домах для сирот&quot;Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: &quot;такие ремонты нужны в домах для сирот&quot;Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: &quot;такие ремонты нужны в домах для сирот&quot;В женской колонии сделали ремонт камер (фото: Денис Малюська/Facebook)

В комментариях пользователи отреагировали на ремонт камер.

  • Обережно з такими ремонтами, бо в Індії в'язні вже відмовляються виходити на волю у зв'язку з комфортними умовами відбування покарання.
  • Чудово, прекрасно, що люди мають можливість відбувати покарання в гідних і належних умовах.. тим більше, за власноруч зароблені кошти.. пророблена робота є фактично профілактикою багатьох захворювань, від інфекційних до депресії..
  • Как можно, в общественных местах, делать домашние санузлы? И это, не в первый раз я замечаю. Для общественного пользования, есть специальные душевые кабинки, а эта домашняя кабинка, проживет там максимум неделю. То же самое с унитазами.
  • Ремонт хороший. Огорчает огромное количество людей в одном помещении.
  • Засуджені в теперішній час живуть в кращих умовах, ніж студенти юридичної академії. Цікавий підхід.

Как мы писали ранее, в киевском СИЗО на Лукьяновке сделали ремонт в бесплатных камерах.

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