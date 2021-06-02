Вот так сейчас выглядят камеры в женской колонии: "такие ремонты нужны в домах для сирот"
В Качановской исправительной колонии для женщин в Харьковской области провели ремонт камер. Теперь они выглядят обновленными и чистыми.
Их фото показал у себя на странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Качановская колония №54 (женская), здесь не просто хороший ремонт в стандартной сдержанной цветовой гамме, но и попытка дать немного индивидуального пространства через перегородки", - написал министр.
Отметим, что ремонт выполнен на средства спецфонда, наполненного в результате труда осужденных. Средства налогоплательщиков не тратились, отметил Малюська.
В женской колонии сделали ремонт камер (фото: Денис Малюська/Facebook)
В комментариях пользователи отреагировали на ремонт камер.
- Обережно з такими ремонтами, бо в Індії в'язні вже відмовляються виходити на волю у зв'язку з комфортними умовами відбування покарання.
- Чудово, прекрасно, що люди мають можливість відбувати покарання в гідних і належних умовах.. тим більше, за власноруч зароблені кошти.. пророблена робота є фактично профілактикою багатьох захворювань, від інфекційних до депресії..
- Как можно, в общественных местах, делать домашние санузлы? И это, не в первый раз я замечаю. Для общественного пользования, есть специальные душевые кабинки, а эта домашняя кабинка, проживет там максимум неделю. То же самое с унитазами.
- Ремонт хороший. Огорчает огромное количество людей в одном помещении.
- Засуджені в теперішній час живуть в кращих умовах, ніж студенти юридичної академії. Цікавий підхід.
Как мы писали ранее, в киевском СИЗО на Лукьяновке сделали ремонт в бесплатных камерах.