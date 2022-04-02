Так сейчас выглядит Буча после нашествия оккупантов: город освобожден ВСУ (видео)

Ниже на видео вы можете сами посмотреть, можно ли называть российских солдат людьми.

Вот так на другом видео выглядит Буча.

Также показаны последствия боев в Буче еще и на этом видео.

"31 марта войдет в историю нашего общественного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами", – сказал мэр города.