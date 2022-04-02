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Так сейчас выглядит Буча после нашествия оккупантов: город освобожден ВСУ (видео)

Так выглядит освобожденная от оккупантов Буча (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники полностью освободили Бучу от российских захватчиков. 31 марта войдет в историю города, как день освобождения от оккупантов.

В сети появились видео, на которых показано, как сейчас выглядит город после оккупации.

Ниже на видео вы можете сами посмотреть, можно ли называть российских солдат людьми.

Вот так на другом видео выглядит Буча.

Также показаны последствия боев в Буче еще и на этом видео.

"31 марта войдет в историю нашего общественного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами", – сказал мэр города.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Буча