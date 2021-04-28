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В сети SUNOIL стартовал масштабный ребрендинг АЗС

Автор: Styler

Компания "САН ОЙЛ" начала ребрендинг своїх АЗС. На сегодня уже ведутся работы в Одессе, в Хмельницком, Киевском и Закарпатском регіонах. В планах компании до конца года забрендировать до 40 АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба компании..

На данный момент в сети SUNOIL уже установлено 33 новых стелы, в планах еще 27, на девяти объектах ведутся работы по ребрендингу.

В компании сообщили, что неоднородность сети как по цветам, так и по формату привели к необходимости упорядочить АЗС к единым стандартам.

"Это решение не одного дня, так как данный объем работ требует существенных капиталовложений, а экономическая составляющая на сегодняшний день не позволяют полностью реализовать наши амбициозные планы. Поэтому компания взвешено подошла к данному вопросу, оптимизировав график плановых работ",- говорят в SUNOIL.

Напомним, сеть SUNOIL насчитывает 140 АЗС в 12 регионах Украины.

В сети реализуется топливо производства Мозырского НПЗ (Беларусь), STAR (Турция), Кременчугского НПЗ (Украина).

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