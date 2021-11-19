В сети разнесли в пух и прах популярный миф о детях в СССР (фото)
Многие украинцы до сих пор живут мифами о том, как же было хорошо жить в СССР. По словам этих людей, тогда мороженое было вкуснее и вообще трава зеленее.
На странице dtp.kiev.ua редакторы почему-то тоже решили поностальгировать за былыми временами и вспомнить, как же тогда было "хорошо и безопасно".
Еще один миф об СССР
В паблике опубликовали фотографию, на которой изображен ребенок в коляске. Судя по всему, его родители оставили под магазином. Автор публикации уверяет, что в СССР все так делали и не боялись за безопасность ребенка.
"В СССР молодые мамы спокойно оставляли коляски со своими маленькими детьми у магазина, и любой проходящий мимо мог покачать коляску, если ребёнок плакал. И ни у кого это не вызывало ни удивления, ни возмущения. И не было страха, что ребёнку причинят вред или что-то может случиться с ним", - написали под снимком.
Детей в СССР оставляли в колясках под магазинами? (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Так ли все было на самом деле?
Пользователи сети после этого фото буквально взорвались негодованием. Украинцы пишут, что детей все равно было небезопасно оставлять, очень много случаев, когда их просто воровали из колясок. Просто в прессе об этом умалчивали и не писали.
Единственное в чем люди согласились с автором публикации - так это в том, что, да, коляски оставляли на улице. Просто потому, что с ними нельзя было заехать в магазин - проход не позволял.
- Ви про що??? У наших родичів в Харкові ще в 1987 році дитину отак вкрали цигани. Мати пішла до магазину, а малого Ваню у візочку залишила на вулиці. Добре, що після тривалих пошуків міліція таки знайшла! І тоді не завжди було безпечно!
- Свекровь рассказывала, что так оставила в коляске спящего сына и бвстро забежала в магазин. Приходит, сын мирно спит на одеялке на полу, а коляску украли. 1984 год. Всякое было.
- Дітей крали не менше, просто про це ніхто не знав, окрім постраждалих. Не було Інтернету , а у газетах про таке писали тільки тоді, коли доблєсна міліція розкрила злочин.
- Ой, да прям! Мама рассказывала, что так какая-то девушка оставила коляску с грудничком, пошла в магазин, а когда вышла на лбу у грудничка был потушен окурок! Так что ненужно рассказывать, что все было прекрасно.
- Я свою дочь тоже оставляла, мне казалось, кому нужен чужой ребенок, пока в1978 году под магазином не украли ребенка.
Как мы ранее писали, всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда.