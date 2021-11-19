У мережі рознесли в пух і прах популярний міф про дітей в СРСР (фото)

Багато українців досі живуть міфами про те, як же було добре жити в СРСР. За словами цих людей, тоді морозиво було смачніше і взагалі трава зеленіша.

На сторінці dtp.kiev.ua редактори чомусь теж вирішили поностальгувати за минулими часами і згадати, як же тоді було "добре і безпечно".

Ще один міф про СРСР

У пабліку опублікували фотографію, на якій зображена дитина у візочку. Судячи з усього, її батьки залишили під магазином. Автор публікації запевняє, що в СРСР все так робили й не боялися за безпеку дитини.

"В СРСР молоді мами спокійно залишали візочки зі своїми маленькими дітьми біля магазину, і будь-хто, хто проходив повз, міг покачати коляску, якщо дитина плакала. І ні в кого це не викликало ні подиву, ні обурення. І не було страху, що дитині заподіють шкоду або щось може трапиться з нею",- написали під знімком.

Дітей в СРСР залишали в візочках під магазинами? (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чи так все було насправді?

Користувачі мережі після цього фото буквально вибухнули обуренням. Українці пишуть, що дітей все одно було небезпечно залишати, дуже багато випадків, коли їх просто крали з візочків. Просто в пресі про це замовчували й не писали.

Єдине в чому люди погодилися з автором публікації - так це в тому, що, так, візочки залишали на вулиці. Просто тому, що з ними не можна було заїхати в магазин - прохід не дозволяв.