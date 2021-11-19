У мережі рознесли в пух і прах популярний міф про дітей в СРСР (фото)
Багато українців досі живуть міфами про те, як же було добре жити в СРСР. За словами цих людей, тоді морозиво було смачніше і взагалі трава зеленіша.
На сторінці dtp.kiev.ua редактори чомусь теж вирішили поностальгувати за минулими часами і згадати, як же тоді було "добре і безпечно".
Ще один міф про СРСР
У пабліку опублікували фотографію, на якій зображена дитина у візочку. Судячи з усього, її батьки залишили під магазином. Автор публікації запевняє, що в СРСР все так робили й не боялися за безпеку дитини.
"В СРСР молоді мами спокійно залишали візочки зі своїми маленькими дітьми біля магазину, і будь-хто, хто проходив повз, міг покачати коляску, якщо дитина плакала. І ні в кого це не викликало ні подиву, ні обурення. І не було страху, що дитині заподіють шкоду або щось може трапиться з нею",- написали під знімком.
Дітей в СРСР залишали в візочках під магазинами? (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Чи так все було насправді?
Користувачі мережі після цього фото буквально вибухнули обуренням. Українці пишуть, що дітей все одно було небезпечно залишати, дуже багато випадків, коли їх просто крали з візочків. Просто в пресі про це замовчували й не писали.
Єдине в чому люди погодилися з автором публікації - так це в тому, що, так, візочки залишали на вулиці. Просто тому, що з ними не можна було заїхати в магазин - прохід не дозволяв.
- Ви про що??? У наших родичів в Харкові ще в 1987 році дитину отак вкрали цигани. Мати пішла до магазину, а малого Ваню у візочку залишила на вулиці. Добре, що після тривалих пошуків міліція таки знайшла! І тоді не завжди було безпечно!
- Свекруха розповідала, що так залишила у візочку сплячого сина і швидко забігла в магазин. Приходить, син мирно спить на ковдрі на підлозі, а коляску вкрали. 1984 рік. Всяке було.
- Дітей крали не менше, просто про це ніхто не знав, окрім постраждалих. Не було Інтернету, а у газетах про таке писали тільки тоді, коли доблесна міліція розкрила злочин.
- Ой, та прям! Мама розповідала, що так якась дівчина залишила коляску з немовлям, пішла в магазин, а коли вийшла на лобі у грудничка був погашений недопалок! Так що непотрібно розповідати, що все було прекрасно.
- Я свою дочку теж залишала, мені здавалося, кому потрібна чужа дитина, поки в1978 році під магазином не вкрали дитину.
Як ми раніше писали, спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда.