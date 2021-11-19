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У мережі рознесли в пух і прах популярний міф про дітей в СРСР (фото)

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П'ятниця 19 листопада 2021 12:19
У мережі рознесли в пух і прах популярний міф про дітей в СРСР (фото) У мережі розвінчали один з міфів СРСР (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців досі живуть міфами про те, як же було добре жити в СРСР. За словами цих людей, тоді морозиво було смачніше і взагалі трава зеленіша.

На сторінці dtp.kiev.ua редактори чомусь теж вирішили поностальгувати за минулими часами і згадати, як же тоді було "добре і безпечно".

Ще один міф про СРСР

У пабліку опублікували фотографію, на якій зображена дитина у візочку. Судячи з усього, її батьки залишили під магазином. Автор публікації запевняє, що в СРСР все так робили й не боялися за безпеку дитини.

"В СРСР молоді мами спокійно залишали візочки зі своїми маленькими дітьми біля магазину, і будь-хто, хто проходив повз, міг покачати коляску, якщо дитина плакала. І ні в кого це не викликало ні подиву, ні обурення. І не було страху, що дитині заподіють шкоду або щось може трапиться з нею",- написали під знімком.

У мережі рознесли в пух і прах популярний міф про дітей в СРСР (фото)Дітей в СРСР залишали в візочках під магазинами? (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Чи так все було насправді?

Користувачі мережі після цього фото буквально вибухнули обуренням. Українці пишуть, що дітей все одно було небезпечно залишати, дуже багато випадків, коли їх просто крали з візочків. Просто в пресі про це замовчували й не писали.

Єдине в чому люди погодилися з автором публікації - так це в тому, що, так, візочки залишали на вулиці. Просто тому, що з ними не можна було заїхати в магазин - прохід не дозволяв.

  • Ви про що??? У наших родичів в Харкові ще в 1987 році дитину отак вкрали цигани. Мати пішла до магазину, а малого Ваню у візочку залишила на вулиці. Добре, що після тривалих пошуків міліція таки знайшла! І тоді не завжди було безпечно!
  • Свекруха розповідала, що так залишила у візочку сплячого сина і швидко забігла в магазин. Приходить, син мирно спить на ковдрі на підлозі, а коляску вкрали. 1984 рік. Всяке було.
  • Дітей крали не менше, просто про це ніхто не знав, окрім постраждалих. Не було Інтернету, а у газетах про таке писали тільки тоді, коли доблесна міліція розкрила злочин.
  • Ой, та прям! Мама розповідала, що так якась дівчина залишила коляску з немовлям, пішла в магазин, а коли вийшла на лобі у грудничка був погашений недопалок! Так що непотрібно розповідати, що все було прекрасно.
  • Я свою дочку теж залишала, мені здавалося, кому потрібна чужа дитина, поки в1978 році під магазином не вкрали дитину.

Як ми раніше писали, спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда.

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