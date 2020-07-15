В сети рассказали о нелегальной парковке маршруток в Киеве: "крышуют" броварские перевозчики

В Киеве заметили новую нелегальную парковку маршруток, которая появилась возле станции метро "Лесная".

В сети сообщают, что это место "крышуют" броварские перевозчики. А появилась стоянка через полтора месяца после резонансной перестрелки в Броварах между криминальными группировками за распределение маршрутных перевозок. Об этом 15 июля говорится в сообщении "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам жительницы Киева Юлии Сергеевны, сегодня на этой парковке к ней подошел молодой человек с вопросом - не собирается ли она брать пассажиров или подвозить "голосующих". На ответ - мол, хочу просто воды купить в маркете - он заявил: "ну ок, сори, в магазин можно, но подвозить никого и брать пассажиров нельзя, стоянка в таком случае запрещена".

Женщина заметила, как сидящие в легковушке "Лексус" мужчины следят за машинами, которые останавливаются вдоль дороги.

"Время от времени подходя и проводя "разъяснительную беседу". Но ведь не ради закона, а ради вот тех маршруток на фото", - рассказала Юлия, выложив ряд снимков к посту.

Продавец кофе рассказал ей, что "это крыша - броварские, перевозчики - новые Мерседесы, но это не официальные маршрутки".

"Добавила, что если подъезжают авто, чтобы взять "голосующих" людей, то крыша быстро угрожающе решает вопрос", - говорится в публикации.

Юлия также рассказала, что на магазине рядом появилась реклама авторейсов сообщением Киев - Москва.

В Киеве рассказали, как перевозчики из Броваров "крышуют" нелегальную парковку маршруток (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что из-за инцидента в Броварах с перестрелкой было сменено местное руководство полиции.

Также мы писали о том, что появилось видео, как бойцы КОРД задерживали титушек - фигурантов дела о перестрелке в Броварах в конце мая.