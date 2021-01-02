В сети показали женщину с самым красивым лицом в мире: яркие фото

Модель Яэль Шелбия признана женщиной с самым красивым лицом в мире по версии Independent Critics.

Интересно, что до этого 19-летня модель и актриса уже попадала в список 100 самых красивых женщин. Так, в 2017 году она заняла 14 место в рейтинге, в 2018-м стала третьей, а в 2019-м Яэль не хватило всего одной строчки, чтобы возглавить топ.

Теперь же землячка Галь Гадот получила главный титул, опередив по количеству набранных голосов тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

Яэль Шелбия - самая красивая женщина (фото: instagram.com/yaelshelbia)

Кто такая Яэль Шелбия

Девушка родилась 31 августа 2001 года в религиозной ортодоксальной еврейской семье.

В юном возрасте совмещение модельной карьеры с религиозным образом жизни привело к некоторым трудностям. В одном из интервью Яэль призналась, что "потеряла много модельных контрактов из-за соблюдения субботы и выбора одежды".

В прошлом году Шелбия вступила на службу в Силы обороны Израиля и сейчас служит в ВВС.

Яэль сотрудничает с Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и многими другими мировыми знаменитостями, а также снимается в сериалах.

С 2019 года девушка встречается с американским бизнесменом Брэндоном Корффом - внуком миллиардера Самнера Редстоуна.

Яэль Шелбия (фото: instagram.com/yaelshelbia)

Добавим, что полный список самых милых и красивых женщин, опубликованный в YouTube TC Candler, выглядит так:

Топ-100 самых красивых женщин 2020 года

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