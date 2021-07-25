В сети показали центр видеоразведки, который купили волонтеры с фондом Порошенко

"Это не 72-я бригада, это бригадный центр управления системой видеонаблюдения и разведки. Это тот груз, который Петро Порошенко отвез в Торецк две недели назад. Это тот груз, который мы покупали вместе с вами, и с помощью Порошенко, да", - написал Бирюков.

Он проиллюстрировал свой пост фотографиями, сделанными в новом центре управления системой видеонаблюдения и разведки, а также рассказал, какие возможности это оборудование открывает в противодействии российской агрессии на Донбассе.

"На фотках - нечто среднее между центром управления полетами и телестудией. Что, собственно, недалеко от правды. На экраны выводится в режиме FullHD картинка с трех десятков видеокамер, которые спрятаны по всей линии ответственности 10-ки. Камеры управляемые, их могут крутить-вращать из любого центра - взводный опорник, ротный опорник, батальонный центр, а теперь - бригадный", - объяснил волонтер.

Бирюков также подчеркнул: новое оборудование позволит сохранить жизни украинских военных, ведь они смогут меньше рисковать попасть в прицел вражеского снайпера.

"Это то, что позволяет командованию оценивать обстановку по всем длинным километрам зоны ответственности, а бойцам на передовой - не шастать лишний раз в прицеле российского снайпера. Вжух, все мы - молодцы. И мы продолжаем собирать деньги для следующего комплекта в 72-ю бригаду", - напомнил он.