UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця обновила купейный вагон поезда 148 Киев-Одесса. В частности, старые деревянные окна заменили на пластиковые. Теперь пассажирам станет ездить гораздо комфортнее, особенно зимой.

Фото вагона опубликовал популярный блогер Олег Васильев в своем Facebook.

"То, чего не хватает купейным Амендорфам с деревянными окнами и старыми санузлами. Например, в поезде 148 Киев-Одесса есть вагон, в котором недавно установили окна со стеклопакетами, рулонными шторками и новые унитазы. Теперь из окон не тянет холодом, не висят шторки с пылью и туалет имеет приличный вид", - написал он.

Обновленный вагон Укрзализныци (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

В сети украинцы задают логичный, но риторический вопрос: что мешало раньше сделать такой ремонт?

Другие же юзеры отмечают, что УЗ не хватает "практического оздоровления", как для подвижного состава, так и "трудовых резервов".

"Отсутствие конкурентного подвижного состава и оперативного антикризисного менеджмента и логистики провоцируют отток пассажиров и потерю позиций на рынке. Отток кадрового потенциала и отсутствие политики правопреемства "железнодорожных специалистов" - являются прямой угрозой отрасли. Снискать расположение пассажира нужно взвешенной логистикой, трафиком и временем. Обучить специалистов - нужны ресурсы, перспективные работники и время. Но время не любит ждать..." - написал в комментариях Виталий Креденцер.

Ранее мы писали, что украинцам будет доступно больше билетов на поезда.

Также смотрите видео с новыми электропоездами УЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця