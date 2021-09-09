В сети показали переделанный для блага пассажиров вагон поезда Укрзализныци (фото)

"То, чего не хватает купейным Амендорфам с деревянными окнами и старыми санузлами. Например, в поезде 148 Киев-Одесса есть вагон, в котором недавно установили окна со стеклопакетами, рулонными шторками и новые унитазы. Теперь из окон не тянет холодом, не висят шторки с пылью и туалет имеет приличный вид", - написал он.

Обновленный вагон Укрзализныци (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

В сети украинцы задают логичный, но риторический вопрос: что мешало раньше сделать такой ремонт?

Другие же юзеры отмечают, что УЗ не хватает "практического оздоровления", как для подвижного состава, так и "трудовых резервов".

"Отсутствие конкурентного подвижного состава и оперативного антикризисного менеджмента и логистики провоцируют отток пассажиров и потерю позиций на рынке. Отток кадрового потенциала и отсутствие политики правопреемства "железнодорожных специалистов" - являются прямой угрозой отрасли. Снискать расположение пассажира нужно взвешенной логистикой, трафиком и временем. Обучить специалистов - нужны ресурсы, перспективные работники и время. Но время не любит ждать..." - написал в комментариях Виталий Креденцер.