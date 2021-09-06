В сети показали масштаб "Большой стройки" мемориала жертвам Голодомора в Киеве

Ролик длится более 40 минут и детально рассказывает обо всем, что сделано. Блогер называет результаты фантастическими и констатирует, что за три летних месяца сделано больше, чем за четыре года до этого.

"В начале лета объект был включен в национальную программу “Большая стройка”, ему было выделено необходимое финансирование. Благодаря этому за три летних месяца был выполнен просто фантастический объем работ", - отмечает Авдокушин.

По его словам, сейчас достраиваются основное здание второй очереди музея и мост через Днепровский спуск, закуплены и завезены лифты, строители начали мостить парковочную площадку и собирать лестнично-лифтовые башни для моста. Идут к завершению также работы по строительству коммуникационного коллектора и восстановлению склонов, прогулочных дорожек и смотровых площадок, а также аллеи памяти.

"Начать-то его строить в 2016-м начали, но мозгов закончить его хотя бы в 2018-м не хватило. Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год", -прокомментировал в Facebook прогресс после включения мемориала в программу "Большая стройка" Юрий Голик.