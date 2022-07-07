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В сети набирает популярности флешмоб с перечислением средств на бронемашины для ВСУ

Фото: в Сети ширится флешмоб с перечислением средств на бронемашины для ВСУ (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В социальных сетях набирает обороты флешмоб #я_купив_броньовик. Люди отчитываются о своем донат и рассказывают, почему они решили перечислить деньги для покупки бронемашин.

Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в Facebook.

Как известно, сбор средств ранее объявила ОО "дело общин". Среди участников акции - даже военные, которые прямо сейчас находятся на фронте.

Активисты хотят собрать 45 млн грн для оплаты 11 бронемашин из Италии.

Общая сумма контракта - около 100 млн грн, но 50 млн грн уже оплатил Фонд Порошенко.

Сделать взнос на покупку бронемашины можно за ссылкой.

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