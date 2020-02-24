Сеть разгневана фейком про сына Порошенко: все детали

Михаил Порошенко попал в скандал с концертом репера Face. На видео с концерта в Лондоне на сцену вышел молодой человек, очень похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко.

Видео с концерта, который состоялся 21 февраля, опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего исполнитель Face прокричал "русские в Лондоне".

"Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт репера Face 21.02", - написал Дубинский.

Михаил Порошенко на концерте репера Face в Лондоне

Позже нардеп добавил видео, на котором лучше видно лицо парня, похожего на сына Порошенко.

Михаил Порошенко на концерте репера Face в Лондоне

В социальной сети Twitter стали защищать семью Порошенко:

Зеленський обісрався у всіх напрямках діяльності. - А ви подивіться, що там син Порошенка! Обожнюю таке.

"Зелібобики викладають недолугий фейк по методичкам кремлівської пропаганди. На тому відео зовсім не видно облич..." Викладають десятки відео з різних ракурсів в діапазоні 360 градусів. З айфонів, з нокіа 3310, з ТЕЛЕСКОПА ХАББЛА, з калькулятора.

Який огидний, ганебний фейк розповсюджується наразі соцмережами, щоб зіпсувати бездоганну репутацію Петра Олексійовича Порошенка.

Очередное дно от Дубинского. Люди, не обращайте внимание, это уже пенсионер с маразмом. Балобол. На видео Фейс с Гошей Рубчинским.

Скриншот (twitter.com, facebook.com/dubinskyi)