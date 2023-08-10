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Сестри з Харкова стали учасницями зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Сестри з Харкова стали учасницями зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

14-річна Ксенія та 12-річна Камілла - рідні сестри з Харкова. Два роки тому вони пережили смерть батька від коронавірусу. Війна спричинила подвійний стрес у житті дівчат.

Нещодавно Ксенія та Камілла стали учасницями літньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова.

"Харків - це особлива територія. Через обстріли діти вимушені сидіти вдома. Фонд дав їм можливість не тільки вирватися з кам’яних джунглів. Це спілкування наживо з дітьми, з вожатими, з дорослими. Це чудова природа Карпат. Це повітря. Величезна вдячність Фонду за можливість для дітей хоч ненадовго забути про війну", - ділиться мама дівчат.

Свою історію родина довірила Олексію Суханову, ведучому та актору, амбасадору музею "Голоси мирних". Сестри зізнаються: після смерті батька було нелегко, але вони потроху будували плани на життя. Війна перекреслила все.

"Для мене найстрашнішим був момент, коли ми спали у ванній, і одна з ракет прилетіла дуже близько до дому - так, що він почав колихатися. Коридор "ходив", як море. Я була дуже налякана", - розповідає Ксенія.

"Було дуже страшно і темно. У той момент я думала про життя тих, хто поруч. Найбільше хотіла, щоб це все припинилося", - ділиться Камілла.

Іноді вони плакали разом із мамою: від втоми, страху, безпорадності. Жінка каже - якби не діти, пішла б воювати. Вона відчуває велику злість до росіян: усіх і кожного, хто підтримує війну і в ній задіяний.

Мати помічає покращення стану доньок після відпочинку та оздоровлення від фонду. Зокрема, у Камілли була шкідлива звичка, набута на нервовому ґрунті, яка зникла після повернення з  Закарпаття. Самі ж сестри передали побажання українцям:

"Бажаємо, щоби ніхто не переставав вірити у свою мрію, у себе та знаходив вихід навіть там, де його нема", - кажуть Ксенія та Камілла.

"Блогер Кемп" - це відпочинок, організований Фондом Ріната Ахметова. Тут діти зміцнюють здоров’я, відпочивають та опановують навички блогера. З хлопцями та дівчатами працюють досвідчені психологи фонду та професіонали медіагалузі.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни.

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