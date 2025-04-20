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Серце відчує: ці 3 знаки Зодіаку зовсім скоро зустрінуть справжнє кохання

Хто з головою порине в кохання наприкінці квітня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи зазначають, що енергія квітня 2025 особливо сильно вплине на три знаки Зодіаку, які давно були самотніми. Але саме зараз зірки обіцяють їм несподівану зустріч, яка кардинально переверне їхнє життя.

Яким знакам Зодіаку пощастить у коханні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World.

Овен

Овни на початку весни вже відчули, як життя набирає обертів, а наприкінці квітня зірки дадуть їм шанси і на щастя в особистому житті. На вас може чекати несподівана зустріч, яка моментально зачепить душу. Це не обов'язково буде кохання з першого погляду, але хтось увійде у ваше життя дуже м'яко і впевнено.

Порада: не ігноруйте нові знайомства, навіть якщо здається на перший погляд, що це "не ваш типаж".

Терези

Для Терезів настає період емоційної відкритості. Зараз ви починаєте по-іншому дивитися на стосунки, шукаючи не ідеальну картинку, а справжній зв'язок. Всесвіт відповідає - до кінця квітня ймовірна зустріч із людиною, з якою вам буде легко і поговорити, і помовчати.

Порада: не бійтеся проявляти ініціативу - ваш шарм працює краще, ніж будь-коли.

Стрілець

Стрільці - улюбленці зірок цієї весни! Саме у вас найбільша ймовірність пережити яскравий роман, який може перерости у щось більше. Можлива романтика в подорожі, на івенті чи навіть онлайн - головне, щоб ви не ігнорували знаки долі.

Порада: дозвольте собі трохи романтики й менше контролю - тоді почнуться дива.

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