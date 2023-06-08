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Сергій Притула звернувся до українців після того, як акула зʼїла росіянина (відео)

Сергій Притула звернувся до українців (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сергій Притула звернувся до українців після розповсюдження відео з пляжу Хургада, де акула на очах в людей з'їла громадянина Росії.

Відео зі своїм зверненням волонтер розмістив на своєму Telegram-каналі.

Що сказав Притула

"Там у Хургаді акула з'їла руського. З цього приводу є два прохання. Перша, до президента: нагородити акулу орденом "За заслуги" III ступеня. А друге прохання до всіх, хто зараз бачить це звернення: давайте з нагоди цієї події, скинемося на комплекс БПЛА Shark для бригадної аеророзвідки 24-ї механізованої бригади Короля Данила. Дякую вам заздалегідь, акули рулять", - сказав Сергій Притула.

Посилання на банку ось тут.

Що відомо про інцидент у Хургаді

По даним деяких російських ЗМІ, 23-річний Володимир Попов з підмосковної Балашихі був у Єгипті разом з батьком (або - ховався від мобілізації, як пишуть деякі джерела). Сусідка росіян розповіла, що вони приїхали цілою родиною та купили квартиру у житловому комплексі.

Він вирішив скупатися на пляжі Dream Beach в Хургаді у заборонений час і став жертвою акули - на очах у людей.

Відпочивальники на відео зняли, як акула спочатку кусала чоловіка, а потім його проковтнула, коментуючи такими словами: "Ось вона його залишки доїдає".

Відео події можна подивитися ось тут. Обережно, 18+.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оголошено терміновий збір на приціл для нацгвардійців.

А також розповідали про те, як рятують людей та тварин у затопленому Херсоні.

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Сергій Притулаакуласбор на ВСУ