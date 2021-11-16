Сергей Тронь стал партнером Bitcoin Magazine в Украине, Восточной Европе и странах СНГ

В общей сложности франшиза под управлением Сергея Тронь будет освещать ситуацию на крипторынке 11 стран, обращаясь к аудитории в 240 млн человек, проживающих на их территории.

"Быстрое развитие рынка биткоина невозможно без современного медиа нового формата, обеспечивающего читателей качественным отраслевым контентом. Выводя Bitcoin Magazine на перспективные рынки Украины, Восточной Европы и стран СНГ, мы готовимся не только предоставлять эксклюзивную информацию о биткоинах, но и участвовать в формировании сплоченного сообщества профессионалов и фанатов криптоотрасли. Киевское бюро Bitcoin Magazine станет эффективной площадкой для специализированных дискуссий между участниками крипторынка, платформой для формирования спроса на биткоин и источником инициатив по дальнейшему развитию биткоина в странах, которые охватывает наша франшиза", - подчеркивает Сергей Тронь.



Майк Джермано, издатель журнала Bitcoin Magazine заявил, что главное желание - чтобы журнал Bitcoin Magazine оставался независимым от корпоративного мира.

"Сергей и его компании - настоящие биткойнеры, а это для нас очень важно. Мы ищем партнера, способного развивать отрасль в регионе. Сергей идеально подходит на эту роль. Данный регион развивает разные направления - от майнинга до маркетинга блокчейнов. И мы инвестируем в рынок с перспективой. Bitcoin Magazine будет не только предоставлять материалы из США - мы смотрим на регион как на информационный ресурс для глобального офиса. Инновации происходят в любой точке мира. Мы хотим быть уверены в том, что у нас есть компетентные люди, которые грамотно рассказывают об этом, углубляются в тему и помогают обучать других", - сказал он.



Издателем планируется как локализация международного отраслевого контента Bitcoin Magazine, так и создание оригинального контента на украинском и других языках.



Сейчас киевское бюро работает над формированием отраслевого продакшена и привлекает к сотрудничеству наиболее уважаемых экспертов криптоотрасли, репортеров, видеооператоров и других специалистов.



Украина уверенно стремится к мировому лидерству в области майнинга биткоинов, занимая четвертое место глобального рейтинга. Кроме того, украинские законодатели готовятся легализовать биткоин и криптовалюты и разрабатывают соответствующее отраслевое законодательство. Именно в поддержку этих усилий по формированию и развитию крипторынка Украина стала третьим международным офисом Bitcoin Magazine после открытия региональных бюро в Сеуле и Шанхае.

Сергей Тронь - украинский предприниматель, инвестор, основатель компании White Rock Management. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: криптовалюты, IT, логистика, энергетика.

Отметим, журнал Bitcoin Magazine - старейшее и наиболее авторитетное издание о биткоине. С 2012 года предоставляет аналитические, исследовательские, образовательные и интеллектуальные услуги в сфере, находящейся на стыке финансов и технологий. На веб-сайте Bitcoin Magazine, социальной платформе и в печатном журнале размещается оригинальный контент для статей, а также видео и подкасты, освещающие ситуацию на крипторынках всего мира.