Сергей и Снежана Бабкины признались, как спасли брак после измены

Музыкант озвучил свои видение о супружеских изменах. Он поведал, что сохранить союз очень непросто.

"Самая большая ошибка в моей жизни - что я не сумел остановить этот тяжеленный "прицеп", который тянулся с прошлой моей жизни, повстречавшись со Снежкой, и когда мы стали жить вместе. Он тянулся еще какое-то время, 2-3 года. Сохранить брак непросто. Можно ходить к психологу. Можно решать самим, если у вас есть возможности, если вы можете помочь друг другу разобраться в ситуации, "вскрыться", не боясь ничего, абсолютно "оголиться" друг перед другом. Мы решили этот вопрос сами, потому что любим друг друга, умеем прощать, мы единое целое. Я счастливчик, мне повезло, что у меня есть Снежка", - поделился артист.

Снежана в свою очередь сообщила, что помогает сохранить отношения поход к психологу, но они с мужем у него ни разу не были.

"Первое - это желание. Если есть у тебя желание это сделать, если видишь, что ты можешь это как-то разрулить. Конечно же, нужно чувствовать его желание меняться, что у нас и произошло. Я на длительное время ушла в себя, стала заниматься только собой, и он очень быстро подтянулся, поменялся и согласился себя менять. Он кардинально изменил свою жизнь. Я считаю, что психологи - это нормально и здорово. В нашей ситуации получилось так, что как только я ушла в себя и начала копаться в этих всех вопросах, в нашей семья я стала "семейным психологом". Мы с Сережей ни разу не были у психолога", - поведала Снежана.