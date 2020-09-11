Сергей Притула остановил серьезную драку на улице: начал плакать

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула вспомнил, как предотвратил кровавую драку

Известный украинский шоумен и ведущий "Нового канала" Сергей Притула вспомнил невероятную историю, которая приключилась с ним в канун Нового года. Сергею удалось утихомирить двух мужчин, которые решили устроить разборки на улице

Инцидент случился в Киеве, когда ведущий возвращался с корпоратива, который вел вместе со своими коллегами - Ольгой Фреймут и Александром Педаном. Обо всем этом Притула рассказал во время съемок шоу "Хто зверху?".

"На самом деле я не очень люблю вмешиваться в разборки чужих людей, но это была уникальная ситуация. Это произошло накануне Нового года. Была ночь, я задержался в одном заведении, где работал на новогоднем корпоративе с Сашей Педаном и Олей Фреймут. Был снегопад, ураган, рушились деревья. Сашу с Олей отправили машиной на "Новый канал", а мне сказали: "Тебя заберем следующим", - рассказал Притула.

Позже оказалось, что ждать транспорт Сергею пришлось довольно долго.

"Я на очень долго ждал машину. Выпил. Когда я употребляю чуть-чуть много алкоголя, становлюсь очень чувствительным. Мне всегда хочется справедливости, добра вокруг. Когда приехала машина, и мы приближались к "Новому каналу", увидел двух мужчин. Там рядом была какая-то забегаловка. И эти двое били друг друга в кровь. Я попросил водителя остановиться. Вышел из машины и сказал: "Ребята! Что вы делаете? Новый год на носу, не деритесь". И начал плакать. Они как два льва посмотрели на меня, как на скунса, потом - друг на друга, и разошлись", - с улыбкой вспомнил юморист.

Ранее Притула поделился печальной историей о том, как "попал" на деньги.

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