"Попал" на деньги: Притула поделился печальной историей

Сергей Притула вспомнил, как "попал" на деньги (фото: instagram.com/siriy_ua)

Сергей Притула рассказал, как ему пришлось выступать перед несколькими зрителями

Украинский ведущий, шоумен и юморист Сергей Притула сегодня находится на пике своей ТВ-популярности, а его "Вар’яти-шоу" собирает аншлаги. Но так было не всегда.

Когда ведущий "Нового канала" только создал юмор-шоу, был уверен, его личной популярности после Сomedy Club хватит, чтобы быстро набрать аудиторию.

"Я привык, что когда куда-то Сomedy приезжает, мы собираем забитый зрителями клуб или концертный зал. В Ужгороде, когда мы приехали далеко не "боевым" основным составом, 600 человек набились в клуб, как кильки в банке. Когда после этого триумфа Comedy я вез туда "Вар'ятів", ставил свое лицо крупнейшим на афишу и понимал, что все у нас получится. Конечно, это шоу было новым и необычным для публики. Никто о нас не слышал, а по телевизору еще не показывали. В Ужгород нас приехало 16, а на концерт пришло 12 зрителей. Мы так ржали, такой классный концерт дали, это был фактически квартирник. Директор клуба плакал от смеха, удивлялся, чего люди не пришли. А я плакал, потому что попал на 1500 долларов", - вспомнил он в подкасте "Другое интервью".

Но Сергей не сдавался.

"На концерты во многих городах сначала приходило по 30-40 челове. Мы где-то полгода так раскачивались. Пока во Львове не собрали первый аншлаг", - отметил шоумен.

Ранее Притула умилил фото с женой.

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