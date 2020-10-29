Сергей Карташов о релокейтах: переезжают туда, где есть инфраструктура и друзья

Фото: Сергей Карташов (из личного архива)

CEO Generation partners об особенностях релокейтов IT-компаний в 2020 году

CEO Generation partners Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs) рассказал об особенностях релокейтов IT-компаний в 2020 году и обозначил основные факторы, влияющие на выбор комфортной локации.

При участии Generation Partners и непосредственно Сергея Карташова в 2020 году была организована конференция Re.Locate.IT. В ходе мероприятия спикеры и участники определили лучшие страны для развития IT-бизнеса и обсудили сложности, с которыми могут столкнуться компании, решившиеся на релокейт из Украины или Беларуси.

Почему стартапы переезжают?

Для этого есть множество причин. И как это на первый взгляд ни парадоксально, далеко не первой из них являются налоги. Инвесторы и представители IT-отрасли уверяют, что главной причиной является комфортное и, главное, работающее законодательство, защищающее IP – интеллектуальную собственность. И по этому параметру страны можно разделить на категории.

"Стран категории "А" не так много. К ним относятся США, Германия, Нидерланды, Эстония, Литва, Кипр. В категории "В" находятся Польша, Чехия, Португалия и целый ряд других стран, – рассказывает Сергей Карташов, – Компании переезжают туда, где в первую очередь будет защищена их работа и где будет комфортно размещаться команде проекта. В данном случае речь идет о стоимости недвижимости, развитой инфраструктуре, наличии профессионального комьюнити. Важный фактор – время перелета до родной страны и ключевых локаций, с которыми связан бизнес".

Не менее важный вопрос – деловая инфраструктура. Кроме защиты интеллектуальной собственности компаниям важен комфорт в финансово-экономической деятельности. Удобство работы с банками, юристами, бухгалтерами, аудиторами и чиновниками.

"Есть свежий негативный пример. Свои позиции в качестве одной из лучших стран для релокейта в Восточной Европе теряет Латвия. Причина – ужесточение правил AML (anti-money laundering). Сегодня нерезиденты, которые приезжают в Латвию и хотят открыть там компанию, не могут открыть банковские счета", – отмечает Сергей Карташов.

Рассматривают при релокейтах и субъективные факторы: наличие венчурных фондов и ангельских инвесторов. Хотя эти моменты в 2020 году вызывают скепсис – почти год весь мир работает по удаленке и за это время появилось множество возможностей и сообществ, где свои проекты можно презентовать и продавать, не выходя из дома.

Еще один немаловажный фактор – менталитет. Приезжать с христианским менталитетом в мусульманскую страну можно, но нужно быть готовым к трудностям. Также, по словам специалистов, сложно адаптироваться в азиатских странах.

Где лучше?

Итак, мы определили, что стран с хорошим и действующим законодательством для развития IT-компаний и с подходящей инфраструктурой достаточно, но как среди них выбрать лучшую? Один из факторов, которому отдают приоритет разработчики и инвесторы – наличие сильного комьюнити. К примеру, одной из самых популярных локаций для game-developers является Кипр. Здесь действительно расположилось серьезное профильное коммьюнити. И это сообщество не виртуальное, а самое что ни на есть реальное.

Местные разработчики проводят множество технических и неформальных встреч и даже организовывают клубы. В то же время, machine-learnres предпочитают работать в Берлине, где сконцентрировалось сильное сообщество специалистов в сфере машинного обучения.

Существует много успешных кейсов переезда в Эстонию – потому что там быстрее и легче оформить компанию. В Эстонии действительно работает цифровое правительство, где почти все документы можно оформить через интернет. Переехать, практически не выходя из офиса – открыть банковский счёт, оформить все разрешения и другие документы онлайн.

Ранее мощным центром IT-разработчиков был Израиль, но это очень дорогая для проживания страна. Плюс культурные и политические особенности этого государства делают его отнюдь не таким спокойным местом по сравнению с тем же Кипром или Мальтой.

Хотя Мальта в последнее время теряет свои позиции. Эта страна очень маленькая и в последнее время перенасыщенная. Вследствие этого сильно выросли цены, стало трудно найти хорошее жильё и офисы. А, самое главное, Мальта уже второй год переживает очень серьёзный политический кризис, который превратился в экономический. Кроме того, Мальта на грани помещения в серую зону ЕС за невыполнение требований Евросоюза. Поэтому на сегодня Мальта – не лучший вариант для релокейта.

Что брать с собой?

В первую очередь эксперты рекомендуют брать с собой опытного кадровика. HR очень важен, поскольку везти с собой много людей не выгодно, лучше дополнять команду местными специалистами. Стартапы – это быстрорастущие компании, где постоянно возникает потребность в новых людях, в новых профессионалах.

"Не редкой ситуацией является разделение команды. Интеллектуальную собственность перевозят в юрисдикцию поспокойнее, типа Кипра, производственные – туда, где большой выбор персонала – например, в Украину или Беларусь до последних событий, конечно", – рассказывает Сергей Карташов.

На практике же для стартапов из Украины или Беларуси ситуация выглядит так – CEO и 20% сотрудников компании переезжают на условный Кипр, а остальная часть остаётся на родине или работает на аутсорсе из стран с более дешёвой стоимостью жизни. Однако каждый бизнес уникален, поэтому руководителям стоит, с учётом ситуации, кастомизировать разделение под себя.

Но несмотря на большое количество объективных факторов, влияющих на выбор страны для релокейта, ключевым, по словам Карташова, уже долгое время остается самый субъективный – компании перевозят в страну, где есть знакомые, друзья, которые уже изучили ее особенности и могут помочь организовать все необходимые процессы.