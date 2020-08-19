Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке: поклоняюсь Господу Богу

Супруги Сергей и Снежана Бабкины воспитывают трех детей - 13-летнего Артура, 9-летнюю Веселину и Елисея, который появился на свет год назад. И вот недавно музыкант признался, что мечтает об еще одном ребенке.

"Я не люблю слово "планировать". Разве что на дельтаплане в небе. Я поклоняюсь природе, времени, Господу Богу и всем силам, которые оберегают нас. Мы всех своих детей хотели и ждали. Очень сильно желали, чтоб они у нас появились. И если высшие силы будут благосклонны к нам и предоставят все, чтобы это случилось ещё раз, то оно произойдет обязательно", - заверил Сергей журналистов на съемочной площадке концерта "З Днем народження, Україно!", который 24 августа покажет канал "Украина".

В то же время он понимает, что супруги только год назад стали родителями третий раз.

"Конечно, я бы хотел еще ребенка. Говорил об этом до рождения Елисея и говорю сейчас. У Снежи другое мнение и ее можно понять. Третий ребенок, она только год назад родила, какое еще пополнение. Но я уже кручу в голове имя. В глубине души во мне что-то откликнулось, будто кто-то подошел сзади и шепнул", - улыбаясь рассказал артист.

Сергей Бабкин с супругой Снежаной (фото: instagram.com/babkin_official)

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